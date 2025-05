Mafia: The Old Country - nowy zwiastun ujawnia datę premiery. Cena gry pozytywnie zaskakuje!

2K Games

Zapowiedź ujawniła nie tylko fragmenty rozgrywki, ale też kluczowe informacje: datę premiery, ceny oraz zawartość edycji specjalnych. Mafia: The Old Country trafi na PS5, Xbox Series X/S i PC 8 sierpnia, co jest potwierdzeniem wcześniejszego wycieku, który właśnie tę datę ujawnił.

W trwającym kilka minut materiale z Mafia: Dawne strony zobaczyliśmy pierwsze ujęcia z walki, sekwencje skradankowe oraz dynamiczny pościg samochodowy. Sceny sugerują, że twórcy stawiają na połączenie brutalności znanej z poprzednich części z nowoczesnym podejściem do narracji.

2K Games zaskoczyło fanów, ogłaszając, że standardowa edycja Mafia: The Old Country będzie kosztować 49,99 euro (ok. 210 zł) – to o 10-20 euro mniej niż ceny debiutów większości gier AAA. Przygotowano również droższą edycję Deluxe (59,99 euro), która obejmuje:

pakiety „Padrino” i „Gatto Nero” – ekskluzywną broń, stroje oraz pojazdy nawiązujące do włoskiej mafii,

cyfrowy artbook ze szkicami koncepcyjnymi,

ścieżkę dźwiękową w wersji digital.

Uważamy, że istnieje duża grupa odbiorców atrakcyjnych historii, które nie wymagają ogromnego zaangażowania czasowego. Jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować grę Mafia: The Old Country w naszym portfolio i dostarczyć liniowe, bardzo dopracowane doświadczenie narracyjne, mogące z łatwością uzupełniać inne gry, które nasi gracze również uwielbiają i angażują się w nie w bardziej spójny sposób.- – powiedział David Ismailer, prezes 2K.