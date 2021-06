Stranger Things - zdjęcia z planu 4. sezon. Możliwy spoiler o Jedenastce

fot. Netflix

Nowe zdjęcia z planu 4. sezonu Stranger Things pochodzą od brytyjskiego Digital Spy. Według nich na fotkach widzimy Jedenastkę, którą gra Millie Bobby Brown. Leży ona na noszach i jest ładowana do ambulansu. Ma też maskę z tlenem. Nie wiadomo, czy akurat w tej scenie gra Brown, ale dziennikarze są pewni, że to Jedenastka. Do tego pojawiło się doniesienie, że mieszkańcy Hawkins kupują broń, by z kimś lub czymś walczyć, ale ten szczegół nie jest znany.

Prace jeszcze potrwają jakiś czas, bo przez liczne opóźnienia spowodowane pandemią koronawirusa 4. sezon nie jest jeszcze gotowy. Z uwagi na to, że wciąż dużym problemem jest etap postprodukcji, nie wiemy, czy 2. sezon zostanie ukończony w 2021 roku. Netflix, póki co, nie komentuje, kiedy może odbyć się premiera.

https://twitter.com/angel_jones_aj/status/1404927842845028352

Według producenta Shawna Levy'ego pandemia była zbawienna dla Stranger Things. Po raz pierwszy w historii tego serialu bracia Duffer zdołali ukończyć scenariusze do całego sezonu przed rozpoczęciem prac na planie. Do tego mieli czas je udoskonalić w ramach procesu wprowadzania poprawek.