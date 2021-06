Stranger Things - znamy obsadę 4 sezonu! Zobaczymy w nim Anię, nie Annę?

materiały prasowe

Netflix Geeked Week to wirtualne wydarzenie, na którym platforma promuje swoje nadchodzące produkcje. Jedną z nich jest 4. sezon serialu Stranger Things.

Poznaliśmy nazwiska nowych członków obsady i jest naprawdę ciekawie. Fanów Ani, nie Anny na pewno zainteresuje fakt, że jest wśród nich Amybeth McNulty. Aktorka zagra Vickie - gadułę, która przyciągnie oko któregoś ze znanych nam już bohaterów. Na ekranie będziemy mogli zobaczyć też Mylesa Truitta, znanego z Queen Sugar, który wcieli się w rolę Patricka, koszykarza z Hawkins, który ma wszystko, przyjaciół, talent i przyjemne życie, przynajmniej do czasu pewnych wydarzeń. Regina Ting Chen, którą mogliśmy oglądać w Queen of the South, będzie w serialu troskliwym doradcą zawodowym, który nie zapomina szczególnie o tych uczniach, którzy mają największe trudności w szkole. Zaś Grace Van Dien, która grała w Charlie mówi, wcieli się w cheerleaderkę i najpopularniejszą dziewczynę w szkole.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1402665989506887683

Szczegóły fabuły 4. sezonu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że powraca Hopper, który znajduje się w rosyjskim więzieniu. Teaser z maja natomiast sugerował, że w nowej odsłonie zobaczymy inne "siostry" Eleven.

W znanej nam już obsadzie znajdują się Winona Ryder jako Joyce Byers, David Harbour jako Jim Hopper, Finn Wolfhard jako Mike Wheeler, Noah Schnapp jako Will Byers, Millie Bobby Brown jako Eleven, Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson, Cara Buono jako Karen Wheeler, Natalia Dyer jako Nancy Wheeler, Charlie Heaton jako Jonathan Byers, Joe Keery jako Steve Harrington, Sadie Sink jako Max, Maya Thurman-Hawke jako Robin, Brett Gelman jako Murray Bauman i Priah Ferguson jako Erica Sinclair.

Netflix zapowiedział też audiobook, który będzie prequelem do historii Robin Buckley, którą mogliśmy oglądać w trzecim sezonie serialu. Będzie miał sześć odcinków, a premiera jest zapowiedziana na 29 czerwca. Wraz z audiobookiem wyjdzie książka. Możemy oczekiwać w tej historii niespodziewanego potwora.