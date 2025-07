Dan Stevens w kontynuacji Lego Star Wars: Odbuduj Galaktykę. Co czeka klockowy wszechświat?

fot. Disney+

Dan Stevens dołączył do obsady kontynuacji animowanego serialu Lego Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galatkykę o podtytule Pieces of the Past. Użyczy on głosu nowemu złoczyńcy o imieniu Solitus – upadłemu Jedi, który poszukuje dostępu do sekretnego wymiaru pełnego porzuconych fragmentów przeszłości.

O czym opowie Pieces of the Past?

Animowana kontynuacja rozwija historię rozpoczętą w 2024 roku w serialu Odbuduj Galaktykę. W nowej serii pojawia się kolejne zagrożenie dla wszechświata, a Sig Greebling i Darth Dev muszą połączyć swoje siły, by je powstrzymać. Wraz z Jedi Bobem, Yesi Scalą i Servo wyruszą w podróż po najgłębszych zakamarkach uniwersum Lego Gwiezdnych Wojen, odkrywając fragmenty wszystkich poprzednich galaktyk.

Serial został napisany i wyprodukowany wykonawczo przez Dana Hernandeza i Benjiego Samita, a reżyserem jest Chris Buckley. Producentami wykonawczymi są również James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler i Keith Malone. Produkcja powstaje we współpracy z Atomic Cartoons.

Animacja będzie mieć premierę 17 września 2025 roku na Disney+.