Wszyscy chcieli Hilary Swank w Cobra Kai. Dlaczego aktorka z Karate Kid się nie pojawiła?

fot. materiały prasowe

Hilary Swank wcieliła się w Julie Pierce w filmie Karate Kid IV: Mistrz i uczennica z 1994 roku, w którym była uczennicą pana Miyagiego. Od lat wielu fanów głośno wyrażało oczekiwania, że powinna pojawić się w Cobra Kai, tak jak inne ważne postacie serii. Finałowy sezon miał już premierę, lecz niestety Julie Pierce nie dostała nawet epizodycznej roli. Teraz twórcy tłumaczą, dlaczego tak się stało.

Cobra Kai bez Hilary Swank

Powód jest dość prosty: twórcy nie znaleźli dobrego pomysłu na to, jak wprowadzić jej postać do historii w sposób, który pasowałby do fabuły i wnosił coś wartościowego.

Hilary Swank - Byliśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia tylu legendarnych postaci przez te lata. Najbardziej rozczarowało nas to, że nie udało nam się sprowadzićjako Julie Pierce. Jesteśmy jej wielkimi fanami. Mieliśmy przemyślenia na temat tego, jak mogłaby pojawić się w finałowym sezonie, ale tym razem nie było nam to pisane. Ale kto wie? Cobra Kai nigdy nie umiera, więc może pewnego dnia...

Ostatnie słowa szczególnie zaintrygowały fanów. Na ten moment Netflix nie zapowiedział żadnej nowej produkcji w uniwersum Cobra Kai, ale sugestia twórców może wskazywać, że coś jest na rzeczy.

Cobra Kai jest dostępne w Netflixie.