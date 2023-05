Szybcy i wściekli 10 - scena po napisach szokuje. Ten powrót kończy lata konfliktu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Szybcy i wściekli 10 jest scena po napisach. Według The Wrap w niej powraca... Luke Hobbs, w którego ponownie wciela się Dwayne Johnson. Najwyraźniej jest to zapowiedź powrotu postaci po latach w filmie Szybcy i wściekli 11, ale jeszcze nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Co ciekawe, nie było żadnych przecieków o tym powrocie.

Dwayne Johnson vs Vin Diesel

Jest to o tyle szokujące, że z uwagi na konflikt Dwayne'a Johnsona z Vinem Dieselem wszystko wskazywało na to, że Johnson nie powróci w popularnej sadze. Panowie podobnie ścierali się na planie i to doprowadziło do tego, że Dwayne Johnson nie chciał mieć nic wspólnego z podstawową serię i wolał rozwijać swój spin-off. Gdy Vin Diesel publicznie go zaprosił, by powrócił dla fanów, Dwayne Johnson kilkukrotnie otwarcie mówił, że nigdy nie wróci do serii. Spekulacje sugerują, że porażka Black Adama zmusiła aktora do zweryfikowania swojego poglądu.

Na ten moment Dwayne Johnson nie skomentował swojej obecności w filmie Szybcy i wściekli 10. Przez lata spekulowało się, że konflikt nie jest prawdziwy i jest to tylko marketingowe zagranie, ale jednocześnie wiele informacji przeciekało do sieci o trudnej współpracy z Dieselem. Z tego też powodu reżyser Justin Lin zrezygnował z 10. części filmu.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w polskich kinach już 19 maja.

