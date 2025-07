Uwielbiany w Polsce superbohater dostanie aktorski serial. Netflix zabierze nas do dzieciństwa

materiały prasowe

"Ziemia, ogień, wiatr, woda! Z Waszych połączonych mocy zjawiam się ja… Kapitan Planeta!" - jeśli dorastałeś w Polsce lat 90., istnieje wielka szansa na to, że powyższy cytat albo obił ci się o uszy, albo wywoływał ciarki na skórze. Emitowany pierwotnie w latach 1990-1996 serial animowany o grupie nastolatków walczących z zagrożeniami ekologicznymi z pomocą potężnego, tytułowego superbohatera, zdobył w naszym kraju olbrzymią popularność. Teraz jednak nie będziemy musieli żyć wyłącznie nostalgią. Kapitan Planeta wraca.

Prestiżowy serwis Deadline donosi, że Netflix dał zielone światło na powstanie aktorskiej, serialowej adaptacji Captain Planet and the Planeteers. Producentami zostały również trzy inne firmy: Berlanti Productions (Greg Berlanti najbardziej znany jest jako współtwórca Arrowverse, później współtworzył choćby serial Ty), Appian Way (co oznacza, że jednym z producentów zostanie właściciel przedsiębiorstwa, Leonardo DiCaprio) i Warner Bros. Television. Scenariusz napisze z kolei Tara Hernandez, odpowiadająca wcześniej m.in. za historię do Pani Davis.

Warto dodać, że po raz pierwszy o stworzeniu Kapitana Planety z aktorami mówiło się już dekadę temu. W 2016 roku studio Paramount Pictures rozpoczęło prace nad filmem, którego współautorem scenariusza miał być Glen Powell, po Mavericku jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood wśród aktorów młodego pokolenia. Koniec końców projekt nie został zrealizowany; prawa wróciły do Warner Bros., które sprzedało je później Netfliksowi. Sam Powell Kapitanem Planetą ma być nadal "zafascynowany".

Data premiery nie jest znana.