Lilo i Stitch z kosmicznym wynikiem! Aktualizacja box office

Wyniki nie pozostawiają złudzeń - najnowszy box office filmu Lilo i Stitch wielkim sukcesem dla Disneya!

Lilo i Stitch - box 0ffice

W środę Lilo i Stitch przekroczyło próg 1 biliona dolarów zarobionych na całym świecie, po ósmym weekendzie od premiery. To pierwszy film, który miał premierę w 2025 roku i dokonał tego osiągnięcia, co czyni go najlepiej zarabiającą tegoroczną produkcją na świecie.

W ciągu czterech dni od premiery film zarobił rekordowe 183 miliony dolarów. Jest to także jeden z dwóch tegorocznych filmów, których zarobek w Stanach Zjednoczonych przekroczył 400 milionów dolarów.

Oto zaś komentarz współprzewodniczącego Disney Entertainment, Alana Bergmana:

Wiedzieliśmy, że widzowie na całym świecie kochają Lilo i Stitcha, ale nigdy nie braliśmy tego za pewnik i jesteśmy dumni z tego, jak ten nowy film spodobał się ludziom. Jestem wdzięczny naszym twórcom filmowym, obsadzie i całemu zespołowi studia, którzy przyczynili się do sukcesu tego filmu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne przygody tych bohaterów.

Lilo i Stitch - fabuła, obsada, data premiery

Lilo i Stitch to prześmieszna komedia familijna o sile lojalności, przyjaźni i rodziny. Opowieść ta zachwyciła widzów na całym świecie, między innymi za sprawą wspaniałych bohaterów oraz ścieżki dźwiękowej z legendarną muzyką Elvisa Presleya. Przeżyj porywającą i niewiarygodnie zabawną przygodę, oglądając jeden z największych hitów wytwórni Disneya! Mieszkająca na Hawajach mała samotna dziewczynka imieniem Lilo, przygarnia niewinne z pozoru stworzenie i nazywa je Stich. Lilo jest przekonana, że Stich to tylko zwykły szczeniaczek i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, iż zwierzak jest zbiegłym z innej planety, niebezpiecznym wytworem eksperymentu genetycznego, któremu zależy jedynie na tym, by schronić się przed nadciągającym z kosmosu pościgiem. Niezachwiana wiara Lilo w 'ohana', hawajską tradycję rodziny, ostatecznie otwiera serce Sticha i ofiaruje mu to, co nigdy nie miało stać się jego udziałem – miłość oraz umiejętność troski o innych.

W Lilo wcieli się Maia Kealoha, a u jej boku w obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis, Sydney Elizebeth Agudong (jako Nani), Courtney B. Vance, Tia Carrere i Amy Hill.

Reżyserem filmu jest Dean Fleischer-Camp, za scenariusz odpowiada Chris Kekaniokalani Bright, a producentem wykonawczym został Ryan Halprin.

Lilo i Stitch dalej jest grane w kinach - nie została jeszcze potwierdzona data premiery na Disney+. Zapowiedziano już kontynuację wersji live-action, która jest rozwijana przez Disneya.