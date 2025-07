Legendarny thriller w wersji antywoke. Amazon szykuje reboot, o którym będzie głośno

materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że powstaje nowy Nagi instynkt. Należąca do Amazon MGM Studios firma United Artists zamówiła scenariusz, który napisze autor historii do kultowego thrillera z 1992 roku z Sharon Stone i Michaelem Douglasem w rolach głównych, 80-letni obecnie Joe Eszterhas. Osoba znająca szczegóły podpisanej umowy donosi serwisowi The Wrap, że szykowana opowieść ma być mocno antywoke w wydźwięku, a Stone może znów pojawić się na ekranie jako pisarka Catherine Tramell.

Eszterhas za stworzenie scenariusza zainkasował na swoje konto 2 mln USD, natomiast kolejne 2 mln może otrzymać po zrealizowaniu projektu - to najdrożej sprzedany scenariusz w całym 2025 roku. Podkreślono, że film nie ma jeszcze tytułu.

Produkcja Nagi instynkt w reżyserii Paula Verhoevena okazała się gigantycznym sukcesem kasowym, generując 33 lata temu przychody w wysokości 352 mln USD (równowartość dzisiejszych 811 mln USD). Otrzymała ona dwie nominacje do Oscara (za muzykę oryginalną i montaż), a Sharon Stone przyniosła międzynarodową sławę. Do dziś film uważa się za jeden z najważniejszych thrillerów erotycznych w historii kina. W 2006 roku doczekał się on znacznie mniej udanej kontynuacji.

Przypomnijmy, że Nagi instynkt opowiadał historię prowadzącego śledztwo w sprawie zamordowania znanego muzyka rockowego policjanta (Douglas), który wdał się w płomienny romans z główną podejrzaną (Stone). Ekranowa opowieść wywołała lawinę kontrowersji, zarówno wśród feministek, jak i społeczności homoseksualnej. 7 lat temu Eszterhas zapewniał, że gdyby tworzył scenariusz współcześnie, wziąłby na warsztat kwestię #MeToo, dodając:

Pokazywaliśmy ostre sceny seksualne. Dziś jednak stosuje się tu inną miarę.

