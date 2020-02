The Batman - kostium w pełnej okazałości. Tak wygląda na planie!

The Batman to film w reżyserii Matta Reevesa, do którego obecnie trwają zdjęcia. Przed kilkoma dniami w sieci opublikowano materiał testowy z przymiarek kostiumu tytułowego bohatera, w którego wcieli się Robert Pattinson.

Teraz do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu, które pokazują wiele nowości oraz bohatera w kostiumie. Teraz nie mamy wątpliwości, jak będzie prezentował się Batman w swoim stroju. Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. Zobaczcie zdjęcia:

📷 FIRST photos of the set of #TheBatman in Glascow today! (No Rob) pic.twitter.com/Hd89om2N9I — Robert Pattinson Online (@rpattinsonfr) February 21, 2020

Apparently they are currently filming #TheBatman in a abandoned psychiatric hospital. And that seems to be the batsuit. pic.twitter.com/X145uqjCy5 — DC Movie News (@DCMovieNews2) February 21, 2020

Imagens do set de The Batman em Glasgow. #TheBatman pic.twitter.com/RG6inwEPlC — DC Brasil - Media (@DCBReserva) February 21, 2020

https://twitter.com/LennonKennedy5/status/1230907400418463745

https://twitter.com/rpattinsonfr/status/1230909509398192128

The Batman - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.