Dziennikarz odwiedził siedzibę WB Montreal. Czy to logo nowej gry z Batmanem?

Sytuacja wokół nowej gry z Batmanem w roli głównej jest naprawdę niecodzienna. Nowe plotki i przecieki na jej temat pojawiają się w sieci regularnie od kilku lat, jednak twórcy w dalszym ciągu milczą, ewentualnie wrzucają małe, nieujawniające niemal nic teasery. Teraz James Sigfield, dziennikarz serwisu Geeks WorldWide, opublikował w sieci zdjęcie zrobione... w windzie studia WB Montreal, które ma pracować nad kolejną produkcją z Mrocznym Rycerzem.

Fotografia jest ciekawa z jednego powodu: w windzie widać logo Batmana, które nie przypomina tego z serii Arkham. Fani doszukują się tu raczej podobieństw do symbolu znanego z serialu animowanego Batman Beyond. Zobaczcie sami.

This could possibly be our first look at the logo from the new Batman game reboot.

(From the elevator at WB Montreal) pic.twitter.com/hPACSCS0Wh

— James Sigfield (@Jsig212James) February 19, 2020