Nowa reklama z Kapitanem Ameryką w roli głównej. Co lepiej chroni - tarcza czy firma ubezpieczeniowa?

Na wielki ekran już niedługo wleci nowy Kapitan Ameryka, tym razem grany przez Anthony'ego Mackiego, który wciela się w Sama Wilsona, następcę Steve'a Rogersa. I przed herosem stoi niemałe wyzwanie i przed filmem, na którego barkach spoczywa spora odpowiedzialność w przedstawieniu szerokiej publiczności nowej inkarnacji kultowego bohatera. On sam zaś będzie musiał się zmierzyć ze straszliwym Czerwonym Hulkiem.

Od serialu Falcon i Zimowy żołnierz minęło już kilka lat, a Kapitan Ameryka, którym został pod koniec tamtej produkcji Sam Wilson, nadal nie wystąpił w MCU. Przed premierą własnego filmu pojawił się za to w nowej reklamie, która oferuje lepsze spojrzenie na jego strój. W wideo widzimy, jak Kapitan walczy z wrogami, co prowadzi do pewnych zniszczeń. Te jednak nie robią szkód domostwu objętemu reklamowanym ubezpieczeniem.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie po raz pierwszy w MCU pojawi się sam Harrison Ford, który wcieli się w prezydenta Thaddeusa Rossa. Jest to postać obecna w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku, wcześniej grana przez zmarłego Williama Hurta. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają również Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą.

Premiera: 14 lutego 2025 roku w kinach.

