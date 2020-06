Thor - gwiazda Chirurgów jako bohater na wczesnym szkicu koncepcyjnym z filmu

Marvel Studios

Widowisko Thor z 2011 roku wprowadziło do Kinowego Uniwersum Marvela tytułowego Boga Piorunów oraz zaprezentowało tę postać szerokiej widowni, nie tylko fanom komiksów. Jak wiadomo przy tak wielkich produkcjach pod uwagę do głównej roli wytwórnia bierze całą masę aktorów. Tak było i tym razem. W sieci pojawił się wczesny szkic koncepcyjny, który przedstawia znanego z serialu Chirurdzy, Kevina McKidda jako Thora, co oznacza, że pewnie na początku aktor był rozważany do tej kreacji. Grafika jest dostępna poniżej. Wśród innych gwiazd, które były brane pod uwagę do tej roli byli między innymi Liam Hemsworth, Channing Tatum, Charlie Hunnam oraz... Daniel Craig.

Dla przypomnienia w filmie tytułowy ulubieniec Asgardu i następca tronu w skutek swoich nieprzemyślanych i ryzykownych działań zostaje wygnany z królestwa i tak trafia na Ziemię. Tam poznaje naukowiec Jane Foster, w której się zakochuje. Jednak wkrótce Thor będzie musiał zmierzyć się ze swoim bratem, Lokim, który ma pewien demoniczny plan do zrealizowania.