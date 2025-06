Czy Luke Skywalker pojawi się jeszcze w Gwiezdnych Wojnach? Aktor nie pozostawia wątpliwości

Luke Skywalker pojawił się w serialach The Mandalorian i Księga Boby Fetta w odmłodzonej wersji, ale wszystko wskazuje na to, że była to ostatnia przygoda tej postaci na ekranie. Tak twierdzi Mark Hamill, który wciela się w Luke’a od 1977 roku. Aktor odpowiedział na ten temat wprost i bez niedomówień.