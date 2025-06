F1 podbija kina na świecie z dobrym wynikiem. M3GAN 2 rozczarowuje [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

F1 to wielki sukces filmu opartego na oryginalnym pomyśle. Takie tytuły nie biją rekordów wszech czasów, bo nie są rozpoznawalną marką, ale ich wyniki są ważne dla tego, aby Hollywood ryzykowało i inwestowało w nowe pomysły. W Ameryce Północnej osiągnięto 55,6 mln dolarów, a na świecie 88,4 mln dolarów. Łącznie na koncie jest 144 mln dolarów, co zdaniem ekspertów jest bardzo dobrym wynikiem. W obu przypadkach film przewyższył oczekiwania, ale analitycy box office zwracają uwagę na to, że to dopiero początek.

F1 – box office

Okres premiery jest przez nich traktowany jako 10-dniowy długi weekend, kończący się Świętem Niepodległości w Ameryce Północnej, a w tym okresie F1: Film ma notować dobre wpływy. Docelowo oczekuje się, że budżet w wysokości 200 mln dolarów nie będzie przeszkodą w osiągnięciu zysku.

M3GAN 2 – box office

Drugą nowością weekendu jest kontynuacja horroru, który jest napakowany akcją filmem science fiction z dawką humoru. Analitycy box office twierdzą, że zmiana konwencji jest przyczyną słabszych wyników M3GAN 2.0. W Ameryce Północnej zanotowano zaledwie 10,2 mln dolarów, co sprawiło, że film wystartował na czwartym miejscu. Na świecie również nienajlepiej – 6,9 mln dolarów. Łącznie na koncie 17,1 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów.

