Venom 2 - Carnage i Shriek będą działać razem? Nowe pogłoski o fabule filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Venom 2 to oczekiwana kontynuacja komiksowego filmu z 2018 roku. Od jakiegoś czasu wiadomo, że głównym czarnym charakterem filmu będzie Cletus Kasaday, aka Carnage (Woody Harrelson), czyli seryjny morderca opętany przez symbionta - to najbardziej znany przeciwnik tytułowego bohatera. W roli głównej powróci oczywiście Tom Hardy, zaś reżyserem będzie Andy Serkis.

Trwają zdjęcia do filmu, ale wciąż o samej fabule wiadomo niewiele. Teraz jednak ujawniono niepotwierdzone informacje o postaci Carnage'a i Shriek. Według HN Entertainment, kiedy po raz pierwszy spotkamy Cletusa, stanie on przed karą śmierci w stanie Kalifornia za serię morderstw, których się dopuścił. Uda mu się jednak uciec z więzienia wraz z Shriek, która również była jedną z więźniów. Symbiont w jego ciele ma być zatem obecny od początku filmu, a zgodnie z zamieszczonymi informacjami, film ma opowiedzieć jego przeszłość. Miałoby to oznaczać, że odwiedzimy spalony przez niego sierociniec. Byłoby to zatem zgodne z komiksami. Doniesienia te należy traktować w kategoriach plotek, ponieważ nikt z produkcji oficjalnie tego nie potwierdził.

Zobacz także:

Venom 2 - premiera odbędzie się 2 października 2020 roku.