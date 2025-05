Mniej Neda w Spider-Man 4? TEN złoczyńca znany z gry może być głównym antagonistą filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Prace na planie nad Spider-Man: Brand New Day, czyli czwartym film o Pajączku z Tomem Hollandem w głównej roli, mają się rozpocząć w sierpniu tego roku. Reżyseruje Destin Daniel Cretton na podstawie scenariusza Chrisa McKenna i Erika Sommersa. Serwis ComicBookMovie przekazał nowe plotki dotyczące nadchodzącej produkcji.

Ned Leeds pojawi się tylko na chwilę w Spider-Manie 4?

Według portalu wiele źródeł twierdzi, że Zendaya będzie miała zmniejszoną rolę jako MJ. Z kolei MTTSH przekazał, że Ned Leeds, w którego wciela się Jacob Batalon, zaliczy tylko cameo według najnowszej wersji scenariusza.

Mr. Negative złoczyńcą w czwartym filmie o Spider-Manie?

Ponadto po ostatnich komentarzach aktora z gry wideo Marvel's Spider-Man 2, zaczęły się pojawiać spekulacje, że Mr. Negative może zadebiutować na dużym ekranie jako główny antagonista. Podczas wywiadu dla 4GQTV, Stephen Oyoung, który podkładał głos temu złoczyńcy, został zapytany, czy wie cokolwiek o włączeniu do historii tej postaci i czy studio skontaktowało się z nim w sprawie potencjalnej roli złoczyńcy w aktorskiej wersji. Oto, co powiedział:

Sony się ze mną nie kontaktowało. Powiem tylko, że wiem pewne rzeczy, ale jeśli chodzi o kontakt ze mną, to jeszcze takiego nie było. Mam raczej mgliste pojęcie, ale też nie mam żadnego pojęcia. Marvel, gry i Sony. Jest tak wiele dużych ról. Jest w tym tyle mechanizmów, że nawet gdybym wiedział, nie mógłbym ci powiedzieć, nawet gdybym chciał. Mogę jednak powiedzieć, że jestem pełen nadziei. Mam jej bardzo dużo. Osobiście uważam, że jest całkiem spora szansa, że ​​zobaczycie Mr. Negative w przyszłości w jakimś medium, niezależnie od tego, czy będę to ja, czy nie.

Według najnowszych plotek Daniel Wu (Into the Badlands: Kraina bezprawia) jest faworytem do zagrania Mr. Negative w filmie. Podobno zauważono pewne grafiki koncepcjyjne postaci z podobizną aktora.

W Spider-Man: Brand New Day mamy zobaczyć nowe postacie takie, jak Carlie Cooper czy Lily Hollister. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów potwierdzono Sadie Sink i Lizę Colón-Zayas.

