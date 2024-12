Wicked, Vaiana 2 i Gladiator 2 biją kolejny rekord w box office. Wypełniają kina na świecie

Fot. Materiały prasowe

W amerykańskich kinach weekend po Święcie Dziękczynienia zawsze jest najgorszy w box office w ciągu roku. Nie tym razem. Wszystkie filmy zebrały 132 mln dolarów, co stanowi nowy rekord dla tego poświątecznego weekendu. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, wynosił 120 mln dolarów. Tym razem wynik zawdzięczamy trzem filmom: Vaiana 2, Wicked i Gladiator 2.

Vaiana 2 – box office

Animacja Vaiana 2 notuje duży spadek frekwencji o 62%, co jest zaskakujące, ponieważ animacje rzadko osiągają taki wynik, zwłaszcza te, które mają rekordowy pierwszy weekend. To przekłada się na wynik 52 mln dolarów. W związku z nadchodzącymi świętami spadki powinny być mniejsze, co pozwoli filmowi dłużej zarabiać. Do tej pory na rynku amerykańskim zarobił 300 mln dolarów.

Na świecie film zgromadził 103,7 mln dolarów, notując spadek frekwencji o zaledwie 41%. Dzięki temu wynik poza USA wynosi już 300 mln dolarów. Łącznie film ma na koncie 600 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów.

Wicked – box office

Wicked nadal radzi sobie świetnie w Ameryce Północnej, osiągając 34,8 mln dolarów wpływów. Łącznie na rynku amerykańskim film zebrał już 320,5 mln dolarów.

Zgodnie z oczekiwaniami musical radzi sobie przeciętnie na świecie – tym razem osiągnął 26,9 mln dolarów wpływów. Chociaż spadek frekwencji wyniósł jedynie 38%, wyniki nadal są niezadowalające. Wicked nie jest tak popularny i ceniony na świecie, jak w Ameryce Północnej. Na rynkach zagranicznych film zgromadził 135 mln dolarów. Łącznie na koncie ma 455,6 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 145 mln dolarów.

Gladiator 2 – box office

Podium w USA ponownie zamyka Gladiator 2 z wynikiem 12,4 mln dolarów. Łącznie w Stanach film zebrał 132,7 mln dolarów. Na świecie radzi sobie lepiej, bo spadki frekwencji są niewielkie (39%), co przełożyło się na wynik 17 mln dolarów. Do tej pory na rynkach zagranicznych film zgromadził 235,7 mln dolarów. Łącznie ma na koncie 368,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 210 mln dolarów.

Pozostałe nowości, na czele z Y2K, poradziły sobie słabo i nie przyciągnęły zbyt wielu widzów do kin.