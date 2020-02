Watchmen - czy są szanse na 2. sezon? Damon Lindelof zabiera głos

Watchmen od HBO cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Nic zatem dziwnego, że co jakiś czas pojawia się temat 2. sezonu serialu. Twórca Damon Lindelof wielokrotnie powtarzał, że jego historia opowiedziana została na przestrzeni właśnie pierwszego sezonu. Teraz jednak w rozmowie z Deadline przyznał, że choć osobiście nie ma na razie planów wracać do tej historii, niewykluczone, że pojawi się kontynuacja serialu.

Twórca przyznał, że nie chce jednoznacznie odpowiadać, że nie stworzy nowych odcinków, bo jeśli w przyszłości wpadnie na świetny pomysł, potem znacznie trudniej będzie go zrealizować.

Nigdy nie chcę całkowicie zamykać drzwi, ponieważ jeśli za dwa, trzy lata powiem, że mam świetny pomysł, o wiele trudniej będzie je otworzyć. Ale powiedziałbym, że są one ledwie uchylone. Wydaje mi się, że nie ma obecnie żadnych planów stworzenia więcej Watchmen. A jeśli pojawi się pomysł, do którego podejdę nastawiony entuzjastycznie, to może nie być mój pomysł. Byłbym bardzo podekscytowany tym, że pochodzi on od kogoś innego. Tak więc moje podejście się nie zmieniło.

Watchmen zostało nagrodzone przez scenarzystów podczas WGA w kategorii Najlepszy Scenariusz Nowego Serialu.