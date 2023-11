Yellowstone - nowa data premiery drugiej połowy 5. sezonu. Spin-off ma już roboczy tytuł

Źródło: materiały prasowe

Są nowe informacje na temat popularnej franczyzy Yellowstone. Dotyczą zarówno głównego serialu, jak i innych projektów z uniwersum. Zobaczcie sami.

Yellowstone - nowa data premiery drugiej połowy 5. sezonu

Jak informuje Deadline, druga połowa 5. sezonu serialu Yellowstone zadebiutuje w listopadzie 2024 roku na Paramount Network. Według źródeł portalu jest szansa na to, że Kevin Costner pojawi się w ostatnich odcinkach, jednak nie jest to potwierdzona informacja.

Yellowstone - spin-off ma roboczy tytuł

Dodatkowo, serialowe uniwersum zostało poszerzone o kolejny prequel, wstępnie nazwanym 1944. Co więcej, trwają prace nad spin-offem, którego roboczy tytuł brzmi 2024.Ma zadebiutować po finale Yellowstone.

Tak jak pozostałe produkcje we franczyzie, oba seriale zabiorą widzów do przeszłości i teraźniejszości rodziny Duttonów, pokazując nowe postacie i lokalizacje, a czasem doprowadzając do ciekawych crossoverów.

Lubicie Yellowstone? Czekacie na kolejne seriale z uniwersum? Dajcie znać! Czekamy na wasze komentarze.