Za tę rolę Julia Roberts dostała nominację do Oscara. Reżyser chciał kogoś innego

fot. Tri-Star Pictures

Reklama

Od premiery Stalowych magnolii, czyli jednego z pierwszych filmów w karierze Julii Roberts, a przy tym tego, za rolę w którym zdobyła nominację do Oscara, minęło 35 lat. O kulisach pracy nad filmem Herberta Rossa opowiedziała Daryl Hannah, która w filmie wcieliła się w postać Annelle Dupuy-DeSoto. Okazuje się, że pierwotnie to ona była faworytką do roli Shelby Eatenton-Latcherie, za którą Roberts otrzymała nominację do Oscara. Aktorka jednak nie była zainteresowana takim występem. Hannah przyznała w rozmowie z People, że błagała reżysera, aby ten zgodził się na to, by zagrała Dupuy-DeSoto.

Powiedział: "Absolutnie nie. Nie widzę tego." A ja błagałam dalej: "Proszę, pozwól mi to zagrać."

Ostatecznie udało jej się zdobyć rolę z powodu... oszustwa. Na przesłuchanie do roli przyszła w pasującej stylizacji i w okularach.

Nie rozpoznał mnie. Uwielbiam to uczucie, gdy naprawdę stajesz się kimś innym.

Hannah miała też wiele ciepłych słów dla Julii Roberts.

Zawsze była bardzo pewna siebie. Pamiętam, jak raz zapytała Sama Sheparda o to, żeby coś dla niej napisał. Pomyślałam wtedy: "Wow."