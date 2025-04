Emily w Paryżu, no i Rzymie. Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do 5. sezonu hitu Netflixa

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Emily w Paryżu wraca. Produkcja 5. sezonu ma rozpocząć się w maju. Zdjęcia najpierw odbędą się w Rzymie, a później ekipa przeniesie się z powrotem do Paryża.

Na plan powrócą stali członkowie obsady: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Genevieve) i Eugenio Franceschini (Marcello).

Jednym ze stałych członków obsady, którego brakuje na tej liście, jest Camille Razat, która grała Camille przez pierwsze cztery sezony. Biorąc jednak pod uwagę zakończenie jej wątku, nie powinno to dziwić. Za to niektórych może zaskoczyć fakt, że Lucas Bravo zgodził się zagrać w kolejnym sezonie po tym, jak w wywiadach wyrażał swoją frustrację faktem, że grany przez niego Gabriel już od jakiegoś czasu ma same smutne i melancholijne wątki, choć Emily w Paryżu to komedia i wszyscy inni dobrze bawią się na planie.

Premiera 5. sezonu Emily w Paryżu jest zaplanowana na koniec 2025 roku. Wiemy, że firma głównej bohaterki otworzy nowy oddział w Rzymie, któremu będzie miała przewodzić. Przeprowadzka pozwoli jej być bliżej nowego ukochanego, Marcello, a także odsunąć się nieco od jednego z byłych partnerów, Gabriela.

Jeśli jesteście za to ciekawi trochę bardziej krytycznego spojrzenia na serial, zapraszamy do zapoznania się z przemyśleniami naszego redaktora Adama Siennicy w tekście: Emily w Paryżu, czyli serial o toksycznej dziewczynie.