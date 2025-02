fot. Apple TV+

Apple TV+ wznawia swój niemieckojęzyczny debiut, Gdzie jest Wanda?. Powstanie 2. sezon czarnej komedii wyprodukowanej przez firmę UFA Fiction. W głównych rolach występują Heike Makatsch oraz Axel Stein jako rodzice tytułowej bohaterki granej przez Leę Drindę.

Gdzie jest Wanda - fabuła, produkcja

Gdy państwo Klattowie już myśleli, że ich życie w końcu wraca do normy, ich córka Wanda zostaje przyłapana na gorącym uczynku, stojąc nad martwym ciałem. Będą musieli zrobić wszystko, co w ich mocy, aby udowodnić jej niewinność i uniknąć ponownej utraty dziecka. W międzyczasie prowadzą własne śledztwo, by odnaleźć prawdziwego mordercę. To zaprowadza ich do przestępczych podziemi ich pozornie spokojnego miasteczka.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu Gdzie jest Wanda? jest Oliver Lansley. Produkcją wykonawczą zajmują się również Sebastian Werniger i wielokrotnie nagradzana Nataly Kudiabor. Serial opiera się na historii stworzonej przez Zoltana Spirandelliego. Reżyserami odcinków 1. sezonu są Christian Ditter, Tobi Baumann i Facundo Scalerandi.