Kevin Costner się nie poddaje i chce uratować Horyzont. Kogo poprosił o pomoc?

Fot. Materiały prasowe

Kevin Costner od jakiegoś czasu miał ambitne plany stworzenia westernowej Sagi, która przypominałaby i doścignęła poziomem kultowe filmy z jego udziałem. Niestety, ale pierwsza część, która do tej pory zadebiutowała w kinach, nie spotkała się z entuzjazmem. Była też klapą finansową, a warto dodać, że Costner częściowo finansował produkcję z własnej kieszeni. Na ten moment nie ma nawet planów na premierę Rozdziału II. Warner Bros. wycofało produkcję ze swojej listy premier. Film zadebiutował podczas festiwalu filmowego w Wenecji, ale słabe recenzje doprowadziły do tego, że nie mówi się teraz na głos o kinowej dystrybucji.

Kevin Costner się nie poddaje

Costner ma już nakręcone dwie z czterech części. Udało mu się nawet spędzić kilka dni na planie trzeciej z nich, ale nie potrwało to długo, ponieważ produkcję trzeba było zamknąć z powodu braku funduszy na jej kontynuowanie. W kwietniu odbyło się tylko dziewięć dni zdjęciowych. Dotychczas seria kosztowała go aż ponad 75 mln strat. Mimo tego aktor i reżyser się nie poddaje. Powiedział, że prowadzi rozmowy ze wszystkimi milionerami świata, aby ci pomogli w sfinansowaniu jego marzenia.

Żyje nadzieją i marzeniami. Spotykam się ze wszystkimi milionerami i miliarderami, o których słyszymy - oni chowają się w cieniu. - powiedział Kevin Costner dla Deadline. - Nie wiem, jak to zrobię, ale stworzę trzecią, a potem czwartą część. Jeśli wtedy uznacie, że to pora na koniec, to wtedy to będzie koniec. Ten projekt to moje osobiste UFO. Ja go widziałem i ja go nie zapomnę. Będę go gonić aż do samego końca. Znajdę sposób na stworzenie trzeciej i czwartej części, ponieważ wy poszliście na pierwszą i pójdziecie na drugą. Wszyscy razem pójdziemy na Zachód.