31. MFKiG – Cyber Edition - relacja z festiwalu

Pandemiczna sytuacja wymusiła na organizatorach stworzenie sieciowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. W tym roku nie była więc wymagana obecność w Łodzi i można było celebrować święto komiksu i gier ze swojego domu. Poznajcie relację z 31. MFKiG – Cyber Edition.

To oczywiście nie oznacza, że nie brakowało atmosfery festiwalu organizowanego w tradycyjny sposób. Nie odhaczamy przecież tylko kolejnych punktów z programu, ale też spotykamy się z ludźmi i długo dyskutujemy o popkulturze. Forma online jest zatem świetnym rozwiązaniem w dobie pandemii, ale niestety nie wszystkie elementy tworzące atmosferę wspólnego uczestnictwa można zaimplementować do sieci. A próbowano, bo mieliśmy dostęp do chociażby Strefy Spotkań, w której tekstowo mogliśmy komunikować się z innymi uczestnikami. Internetowy chat jest słabym substytutem prawdziwej rozmowy, ale dobre i to!

Przeniesienie festiwalu do sieci nie zmieniło jednak dwóch rzeczy. Dalej mieliśmy fachową organizację nawet w tak nietypowej formie, a także tradycyjnie zadbano o bardzo interesujący program. Na wydarzeniu obecnych było naprawdę wielu ciekawych gości, jak choćby Bill Sienkiewicz, który pewnie nie mógłby w normalnych warunkach dotrzeć do Polski, a teraz udało się przeprowadzić z nim rozmowę online. Ta była oczywiście bardzo ciekawa. Autor znany z komiksów niezależnych i tych tworzonych dla Marvela i DC wypowiedział się między innymi na temat swoich korzeni i związku z naszym krajem. Mówił, że zawsze interesowała go kultura kraju jego dziadka, a przyjazd do Polski jest jedną z rzeczy, które chciałby odhaczyć ze swojej listy. Bardzo dużo było o kulisach pracy rysownika, co jest spójnym elementem dla całej imprezy. Kilka innych punktów z programu prezentowało nam artystów w pracy. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że pandemia nie zamknęła zakładów pracy komiksiarzy, bo ci pracują przecież bardzo często właśnie w swoich domach.

31. MFKiG

Zanim jednak mogliśmy zobaczyć rozmowę z Sienkiewiczem, pierwszego dnia festiwalu rządził Cyberpunk 2077. Uczestnicy mogli posłuchać rozmowy z Adamem Badowskim, szefem studia CD Projekt Red, który uchylił dla nas kulisy powstawania gry, powiązania z growym Wiedźminem, a także opowiedział o inspiracjach towarzyszących tworzeniu nowego świata. Wśród nich był nie tylko Łowca androidów w reżyserii Ridleya Scotta, neonowy świat miał także podparcie innych dzieł kultury popularnej. Badowski zapowiedział jednak, że Night City ma własną tożsamość i będzie jednym z bohaterów szykowanej historii. W ramach bloku poświęconego grze odbyła się rozmowa Bartka Czartoryskiego z Mike'em Pondsmithem oraz Cullenem Bunnem i Bartoszem Sztyborem, którzy z kolei opowiedzieli o serii Trauma Team od wydawnictwa Dark Horse. Jest to prequel Cyberpunka 2077. Mogliśmy się zatem przekonać o rosnącym i rozwijającym się już na tym etapie uniwersum ze świata gry.

Bardzo oczekiwanym punktem sobotniego programu było spotkanie z Tomaszem Kołodziejczakiem, na którym poznaliśmy plany wydawnicze Egmont Polska na 2021 rok. Z pozycji dla najmłodszych bardzo ciekawe wydają się komiksowe wersje znanych hitów Disneya: Śpiąca królewna, Król lew, Iniemamocni i wiele innych. Prawdziwą furorę w sieci zrobiła jednak zapowiedź... reedycji Witch, komiksów bazujących na popularnym przed laty serialu animowanym dla dzieci i młodzieży.

Dla nas chyba jednak najciekawsze były zapowiedzi komiksu amerykańskiego. Kołodziejczyk zdradził, że wśród nowości będą komiksy z uniwersum Star Treka i w zależności od tego, jak przyjmie się seria, planowane będą kolejne tytuły. Nadchodzące miesiące to z kolei dokończenie rozpoczętych serii z Marvel Now 2.0. Potem przyjdzie czas na nową linię zatytułowaną Restart Marvel. Ta rozpocznie się w drugiej połowie 2021 roku i na ten moment zapowiedziano:

Venom (Donny Cates)

Immortal Hulk (Al Ewing)

Amazing Spider-Man (Nick Spencer)

Thor (Jason Aaron)

Avengers (Jason Aaron)

Deadpool (Skottie Young)

Marvel

Dostaniemy też wydarzenie Infinity War, nowe pozycje z Marvel Classic (Deadpool, Spider-Man, X-Men) i serię komiksów z Spider-Man Epic Collection. Nie zabraknie też obrazkowych historii z uniwersum Gwiezdnych Wojen i Conana Barbarzyńcy wydawanych przez Marvela. Jeśli zaś chodzi o DC, tutaj także nie brakuje fantastycznych pozycji dla fanów. Wśród ciekawszych tytułów zapowiedziano:

The Flash: Year One

Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles

Młodzi Tytani: Raven

Doom War

Kingdom Come

Niedziela też obfitowała w ciekawe spotkania. Mieliśmy rozmowę ze wspomnianym Sienkiewiczem, ale był obecny także Tomasz Baginski, który wypowiadał się na temat serialowego Wiedźmina oraz współpracy z Netflixem. Wspomniana została także jego relacja z Jackiem Dukajem i omówiono serial Kierunek: Noc, którego jest producentem. Bagiński jest niestety mistrzem w ukrywaniu wszelkich tajemnic, jeśli chodzi o Wiedźmina, dlatego trudno o jakieś ciekawostki lub informacje z drugiego sezonu. Świetnie wypadła też wizyta w pracowni Grzegorza Rosińskiego. Wywiad przeprowadził Adam Radoń. Mogliśmy posłuchać, co ciekawego ma do przekazania rysownik kultowych serii Thorgal, Kapitan Żbik i Szninkiel.

Nie tylko wywiadami i prelekcjami człowiek żyje. Festiwal w Łodzi zawsze wyróżniał się imponującą liczbą wystawców w strefie handlowej. To także musiało oczywiście zostać przeniesione do sieci i na uczestników czekały zniżki na komiksowe zakupy online. Nie dawało to być może tej samej satysfakcji, jak dotykanie i macanie komiksów/książek/wszystkiego w celu sprawdzenia, którą pozycję warto kupić. Zakupy online to raczej chłodna kalkulacja i w moim przypadku wybór padł na rzeczy, które i tak miałem wcześniej wypatrzone. Ale hej, zniżki zawsze są przyjemne!

Tradycyjnie MFKiG przeprowadziło też galę wręczenia Komiksusów. Na gali transmitowanej online ogłoszono laureatów konkursów i nagród 31. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier: Cyber Edition.

Międzynarodowy konkurs na krótką formę komiksową

Grand Prix – F is for Fire, scen. i rys. Tom Dearie

I miejsce – Saturn, scen. Karolina Gruca i rys. Michał Romański

II miejsce – Płetfall, scen. i rys. Roman Gajewski

III miejsce – Legendy późnego kapitalizmu, scen. Tomasz Kontny, rys. Agata Wawryniuk

wyróżnienie – Pojedynek, rys. i scen. Marcin Burbo

wyróżnienie – Beznadziejny, scen. Piotr Szulc, rys. Ewa Ciałowicz

wyróżnienie – Nic złego, scen. Piotr Szulc, rys. Oktawia Ogniew

Najlepszy Polski Komiks roku, wydany między 30. a 31. MFKiG – Maria Rostocka, Koniec lipca (wyd. kultura gniewu)

Najlepszy Wydawca roku między 30. a 31. MFKiG – Marginesy

Nagroda im. Papcia Chmiela – doktorat humoris causa – za szczególne zasługi dla polskiego komiksu – Filip Wiśniowski.

Na koniec słowa pochwały należą się samej organizacji. Wszystko przebiegało bezproblemowo i zgodnie z planem, nie było żadnych przesunięć. Do tego postarano się o naprawdę ładną oprawę graficzną, a poruszanie się po interfejsie festiwalu stanowiło prawdziwą przyjemność. Forma online nigdy nie wyprze tej tradycyjnej, ale w obliczu tak trudnej sytuacji, udało się zaoferować choć namiastkę tego, co zawsze towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier.