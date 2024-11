Burza o gejowski pocałunek w Gladiatorze 2. Denzel Washington i Ridley Scott inaczej go pamiętają

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Mimo niedawnej premiery Gladiatora 2, wyczekiwanej kontynuacji w reżyserii powracającego na stołek reżysera Ridleya Scotta, najwięcej w kontekście filmu mówi się o kontrowersyjnych słowach wypowiedzianych przez Denzela Washingtona podczas jednego z wywiadów. W ramach przypomnienia, powiedział on:

Tak właściwie to pocałowałem mężczyznę w tym filmie, ale wycięli to. Chyba stchórzyli. Pocałowałem gościa prosto w usta i chyba nie byli na to gotowi. Zabiłem go jakieś pięć minut później. To w końcu Gladiator. To był pocałunek śmierci.

Później aktor częściowo wycofywał się ze swoich słów w trakcie uroczystej premiery, jeszcze na czerwonym dywanie.

Robicie z tego coś więcej, niż w rzeczywistości. Pocałowałem go w dłonie, potem dałem małego buziaka. A potem go zabiłem.

Ridley Scott w trakcie premiery również odniósł się do kwestii "wyciętego" pocałunku. Jego zdaniem nic takiego nie miało miejsca. Podobnie do samego całusa.

To gó**o prawda. Nigdy się nie pocałowali. Odegrali tylko swoją scenę, nic więcej.

Gladiator 2 - zdjęcia