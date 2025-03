Kto zagra główną rolę w reboocie Resident Evil? Ta aktorka dopiero co zdobyła Oscara!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. materiały prasowe

Sony pracuje nad rebootem Resident Evil. W teorii projekt ma być bardziej wierny grom Capcom niż wcześniejsza seria filmów. Wiemy, że za scenariusz i reżyserię odpowiada Zach Cregger, który ma na koncie Barbarzyńcę i Chłopaki do wzięcia. Teraz pojawiła się plotka odnośnie tego, kto zostanie obsadzony w głównej żeńskiej roli. I trzeba przyznać, że jeśli okaże się prawdą, to może być to strzał w dziesiątkę.

Mikey Madison według raportu World of Reel prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady rebootu Resident Evil. Miałaby dostać jedną z głównych ról. Artystka niedawno zagrała w Anorze, która wyszła z Oscarów z aż pięcioma statuetkami. Jedną z nich zdobyła właśnie Madison w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Poza tym pojawiła się również w Pewnego razu... w Hollywood i Krzyku.

Reboot Resident Evil - informacje

Wersja Zacha Creggera ma powrócić do korzeni serii, czyli do horroru. W dodatku ma być bardziej wierna grom, których początki sięgają 1996 roku. Być może sukces growych adaptacji z The Last of Us na czele pokazał wielu filmowcom, że warto czerpać z materiału źródłowego, ile się da. Shay Hatten, który ma na koncie Johna Wicka 4 i Armię umarłych, będzie współautorem scenariusza.

Premiera rebootu Resident Evil od Sony jest zaplanowana na 18 września 2026 roku. To by sugerowało, że zdjęcia powinny zacząć się niedługo. Czas pokaże, czy udział Mikey Madison zostanie potwierdzony. Dajcie znać, czy chcielibyście ją zobaczyć w filmie.