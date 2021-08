Charlize Theron - posągowa piękność o traumatycznej przeszłości. Jak została gwiazdą Hollywood?

7 sierpnia Charlize Theron kończy 46 lat. Ta utalentowana aktorka słynie z portretowania silnych kobiecych bohaterek i spektakularnych filmowych metamorfoz. Niewiele jednak brakowało, a Theron zrobiłaby karierę w innej dziedzinie sztuki. Przedstawiamy filmową i życiową drogę aktorki.

Charlize Theron przyszła na świat w 1975 roku w Benoni (RPA). Jej mama, Gerda, była Niemką, a ojciec, Charles, Francuzem. Rodzice prowadzili firmę zajmującą się budową dróg. Mała Charlize wychowywała się na farmie na wsi i już jako dziecko ciągnęło ją do kina. Uwielbiała filmy z Goldie Hawn i Tomem Hanksem, lecz dość szybko, bo już jako sześciolatka, odkryła inną swoją pasję – balet. Kiedy miała 13 lat, wyjechała do National School of the Arts, szkoły z internatem w Johannesburgu, by dalej rozwijać swoje taneczne umiejętności.

W samym domu rodzinnym Theron nie działo się jednak dobrze. Charles Theron był alkoholikiem i po alkoholu stawał się agresywny. Pewnego razu, kiedy piętnastoletnia Charlize odwiedziła rodziców, pijany ojciec przyniósł do domu pistolet i groził swojej rodzinie. Nastolatka i jej matka zabarykadowały się w jednym z pokoi, lecz ojciec zaczął strzelać w drzwi. Theron po latach wspominała, że cudem nie trafiła w nie kula. Przemoc eskalowała, a finalnie w samoobronie matka Charlize zastrzeliła jej ojca. To wydarzenie odcisnęło piętno na nastoletniej dziewczynie, która przez długi czas wstydziła się tego, co rozegrało się w jej domu, i pytana o ojca, zawsze twierdziła, że zginął w wypadku samochodowym.

Takie rzeczy zostawiają blizny, ale blizny mogą się goić. Śmierć ojca była dla mnie traumą. Niczego bardziej bym nie chciała, niż tego, by odwrócić bieg wydarzeń. Nie zmienię jednak przeszłości. Kiedyś nienawidziłam o tym mówić, bo czułam się jak ofiara. Dziś nie mam już problemu, by o tym rozmawiać.

Zaledwie kilka tygodni po tragicznych rodzinnych wydarzeniach Charlize Theron wyjechała z Afryki do Europy. Wygrała bowiem konkurs dla modelek, w którym nagrodą był kontakt we Włoszech. W Mediolanie nastolatka rozpoczęła więc karierę w modelingu. Dwa lata później osiemnastoletnia Charlize przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie skupiła się na rozwijaniu pasji do baletu - uczęszczała do szkoły baletowej The Joffrey Ballet School i z tańcem klasycznym wiązała swoją przyszłość. Niestety, kontuzje kolana, których doznała, pokrzyżowały jej plany - Theron musiała pożegnać się z marzeniami o zawodowej karierze. Nie mając nic do stracenia, z 400 dolarami w kieszeni, poleciała szukać swojego szczęścia w Los Angeles. I choć w mieście aniołów mieszkała w najtańszym hotelu, to z okna swojego pokoju widziała znak Hollywood.

fot. materiały prasowe

W Los Angeles pracowała jako kelnerka oraz modelka, biorąc udział w niekoniecznie prestiżowych projektach. Choć doceniała fakt, że modeling okazjonalnie dostarcza jej gotówki, to jednak denerwowało ją, iż jako modelka nie ma nic do powiedzenia, a cała twórcza praca leży wyłącznie po stronie fotografa. Wkrótce los się jednak do niej uśmiechnął - znalazła się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Mianowicie… w banku. Kiedy pracownik odmawiał realizacji czeku z Nowego Jorku, a Theron rozpaczliwie potrzebowała pieniędzy, przyszła aktorka zrobiła głośną scenę. Nie wiedziała jednak, że jest obserwowana przez stojącego za nią Johna Crosby’ego, agenta aktorów. Mężczyzna próbował pomóc w rozwiązaniu kwestii spornej z bankiem, a później, gdy wychodził, przedstawił się i zaproponował, że może zostać jej agentem. Po latach Theron wyznała, że gdyby nie tamto spotkanie w banku, zapewne nie udałoby jej się wejść do świata filmu. Nie była wykształcona w dziedzinie aktorstwa, miała za to specyficzny afrykański akcent, który z pewnością nie działał na jej korzyść.

Wkrótce dzięki agentowi zadebiutowała w małej roli w filmie Dzieci kukurydzy 3, a kolejne miesiące przyniosły następne filmowe występy, m.in. w produkcjach Dwa dni z życia doliny czy Szaleństwa młodości. Bardzo ważnym filmem na początkowym etapie jej kariery okazał się oczywiście Adwokat diabła, w którym to zgrała u boku Ala Pacino i Keanu Reevesa, a uwagę na siebie zwróciła także drugoplanowymi rolami u Woody’ego Allena – w filmach Celebrity oraz Klątwa skorpiona. W Wielkim Joe wcieliła się w opiekunkę goryla, a u boku Johnny’ego Deppa zagrała tytułową rolę w Żonie astronauty. Lasse Halstrom zaangażował ją do produkcji Wbrew regułom z Michaelem Cainem, a Robert Redford do Nazywał się Bagger Vance z Mattem Damonem. W tamtym okresie wystąpiła także w Uwikłanym z Benem Affleckiem czy w Ślepym torze z Markiem Wahlbergiem. I choć nie wszystkie filmy, w których brała udział na początku swej kariery, okazały się rewelacyjnymi produkcjami, a często bardziej niż jej umiejętności aktorskie liczyła się jej zjawiskowa uroda, Charlize Theron zaistniała jako aktorka.

fot. materiały prasowe

W 2001 na filmowym planie Charlize Theron ponownie spotkała się z Keanu Reevesem za sprawą Słodkiego listopada, a w 2003 z Markiem Wahlbergiem przy pracy nad thrillerem Włoska robota. To jednak rola w Monsterze Patty Jenkins okazała się przełomem dla jej aktorskiego emploi. Dała jej bowiem możliwość stworzenia złożonej, skomplikowanej kreacji, przyniosła uznanie krytyków i Nagrodę Akademii dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Oprócz Oscara rola Aileen Wuornos, seryjnej morderczyni, zapewniła jej Złoty Glob oraz Srebrnego Niedźwiedzia. Sama przemiana, którą aktorka przeszła do roli, do dziś wymieniana jest jako jedna z najbardziej spektakularnych aktorskich metamorfoz. Theron pokazała, że nie chce być postrzegana wyłącznie jako piękność i skłonna jest do poświęceń dla dobra roli. By wypaść autentycznie i zagrać inną rolę, niż dotychczasowe, do filmu przytyła 14 kg oraz zgoliła brwi. Ta kreacje nie była jednak wyzwaniem wyłącznie ze względu na wygląd.

Psychologia Aileen Wuornos była jedną z najbardziej skomplikowanych, jakie przyszło mi odkrywać w tym zawodzie. (…) Jej życie było surowo oceniane przez społeczeństwo, nikt jednak nigdy nie zastanowił się, co popchnęło tę kobietę do tych przerażających działań. Żyjemy w świecie, w którym zbyt łatwo oceniamy i odrzucamy ludzi.

Właśnie możliwość zrozumienia jednostek innych niż ona sama jest dla Charlize Theron jedną z wartości, jakie odnajduje w swoim zawodzie. Jak sama powiedziała w jednym z wywiadów:

Naturalne jest to, że artyści sięgają po opowieści, które odzwierciedlają ich przekonania. To łatwiejsze. Ja jednak wolę sięgać po role, które pozwolą mi zrozumieć. Myślę, że na tym polega empatia. Zawsze starałam się swoją karierą kierować tak, by móc portretować skomplikowane postaci. By żyć w ich skórze przez kilka miesięcy. Złożoność ludzkich charakterów zawsze mnie intrygowała przez to, że często podważała moje własne przekonania – powiedziała aktorka.

Kolejnymi ważnymi filmami w karierze Charlize Theron były Peter Sellers – Życie i śmierć, za rolę w którym aktorka została nominowana do Złotego Globu, oraz Daleka Północ, który przyniósł jej nominację do Oscara, Złotego Globu oraz nagrody BAFTA. W filmie w reżyserii Niki Caro wcieliła się w rolę kobiety, która walczy z molestowaniem seksualnym. Sam temat nie był jednak aktorce obcy. Na początku jej drogi, świadoma ambicji aktorskich agencja modelek wysłała Theron na „przesłuchanie” do filmu pewnego reżysera. Gdy Theron zorientowała się, o co w rzeczywistości chodzi, jedynie grzecznie przeprosiła i wyszła. Później aktorka żałowała, że nie zareagowała w ostrzejszy sposób – zawsze uważała się bowiem za silą kobietę. Co ciekawe, kiedy opowiedziała o tym zajściu w jednej z gazet, podając nazwisko reżysera, dziennikarze zdecydowali się nie ujawniać tożsamości filmowca ze względu na to, jak jest znany i wpływowy. Wtedy Theron uświadomiła sobie, jak bardzo zepsuty jest cały system. Do tematu molestowania wróciła jeszcze w 2019 roku za sprawą filmu Gorący temat, opowiadającego o aferze w telewizji Fox. Rola we wspomnianej produkcji przyniosła jej kolejną nominację do Oscara.

Dwa dni z życia doliny

W swojej filmowej karierze Charlize Theron sprawdziła się także w dubbingu - swego głosu użyczyła w animowanych produkcjach Kubo i dwie struny oraz Rodzina Addamsów. Jako osoba lubiąca mieć większy wpływ na proces kreatywny, na pewnym etapie swojej kariery zajęła się również produkcją. Była producentką wykonawczą seriali Mindhunter, Szefowa czy Hyperdrive, a praca to bardzo przypadła jej do gustu.

Będąc producentką, mam większą kontrolę, mogę podejmować większe kreatywne ryzyko oraz stwarzać możliwości nie tylko dla siebie, ale także innych – szczególnie kobiet.

Jako producentka zrozumiała coś, z czego wcześniej, będąc aktorką, niekoniecznie zdawała sobie sprawę. Mianowicie, jak trudnym i wymagającym zadaniem jest złożenie filmu w całość. Do innych aktorów apeluje więc, by byli dla producentów wyrozumialsi lub sami spróbowali produkcji.

Chociaż dziś Charlie Theron doskonale wie, że praca w filmie i sława idą ze sobą w parze, to jednak pomimo upływu lat wciąż przeszkadza jej fakt, że jej życie stanowi pożywkę dla tabloidów. Kiedy pierwszy raz w jej głowie urodziła się myśl o tym, że chciałaby aktorką, nie myślała w ogóle o popularności, jaka się z tym wiąże.

Nigdy nie czułam się dobrze z byciem sławną. To jedyna rzecz związana z moją pracą, której nie lubię. Kiedy mieszkałam na farmie w Afryce i oglądałam filmy z Tomem Hanksem czy Goldie Hawn, nie znałam nawet ich nazwisk. Tam nikt nie czytał o celebrytach – powiedziała.

Jednak to właśnie sława pozwala jej zdziałać wiele dobrego. Swą popularność Charlize Theron wykorzystuje bowiem, by wspierać bliskie swemu sercu przedsięwzięcia charytatywne. Założony przez nią w 2007 roku Charlize Theron Africa Outreach Program skupia się na walce z ogromnymi problemami w Afryce - HIV, gwałtami i przemocą wobec kobiet.

Charlize bez rodziny – mamy oraz adoptowanych córek - nie wyobraża sobie życia. A choć na swoim koncie ma związki z licznymi aktorami, m.in. Stuartem Townsendem i Seanem Pennem, to właśnie o dzieciach mówi jako o miłości swojego życia. Dziś to na nich najbardziej się skupia. Twierdzi, że choć od wielu lat nie była w żadnym poważnym związku, to właśnie dzięki córkom nie czuje się samotna. To z nimi spędza każdą wolną chwilę i im pokazuje świat podczas podróży, które kocha.

Czego można życzyć spełnionej kobiecie, jednej z najpiękniejszych i najlepiej zarabiających aktorek Hollywood? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale łatwa. Wiemy za to, czego na pewno nie życzyłaby sobie sama. W jednym z wywiadów przyznała, że jej największym lękiem jest to, iż kiedyś powstanie film o jej życiu. Oby więc żaden z producentów nie wpadł na ten pomysł!