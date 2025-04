Uwielbiana franczyza Disney Channel powraca! Teaser filmu Zombies 4

fot. Disney

Po ogłoszeniu Następców 5, przyszedł czas na zapowiedź związaną z inną popularną franczyzą Disney Channel. Czwarty film z serii Zombies będzie nosił tytuł Dawn of the Vampires i zadebiutuje już w tym roku. Powróci reżyser poprzednich części - Paul Hoen, a autorami scenariusza są David Light, Joseph Raso i Josh Cagan.

Zombies 4 - teaser

Zombies 4 - fabuła, obsada, data premiery

Podczas letniego wyjazdu wakacyjnego Zed i Addison trafiają w sam środek kolejnej rywalizacji dwóch grup potworów - Daywalkers i Wampirów. Napięcie sięga zenitu, gdy bohaterowie zostają opiekunami obozowymi przeciwnych gatunków nadprzyrodzonych. Z Elizą i Willą po swojej stronie muszą przekonać przywódców wrogich ekip - Novę i Victora, by pogodzili ze sobą walczących, zanim wszyscy staną przed jeszcze większym zagrożeniem.

Nowy film będzie zawierał dziewięć nowych, oryginalnych piosenek, a także dwie szczególnie upodobane przez fanów z poprzednich części - Someday i Ain't No Doubt About It.

W rolach głównych powróci duet Milo Manheim i Meg Donnelly. Obok nich w obsadzie znaleźli się: Freya Skye jako Nova, Malachi Barton jako Victor, Kylee Russell jako Eliza, Chandler Kinney jako Willa, Julian Lerner jako Ray, Swayam Bhatia jako Vera, Mekonnen Knife jako Vargas, Lisa Chappell jako Vampire Eldress oraz Jonno Roberts jako Commander Bright.

Premiera filmu Zombies 4: Dawn of the Vampires odbędzie się 10 lipca na kanale Disney Channel w USA, zaś dzień później, 11 lipca na platformie Disney+.

Pozostałe trzy części serii Zombies można obejrzeć na platformie Disney+.