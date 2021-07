HBO GO - nowości na sierpień 2021. Pełna lista filmów i seriali

Fot. Materiały prasowe

HBO GO szykuje dla subskrybentów nowe tytuły na sierpień 2021 roku. Wśród nich będą głośne filmy z Bradleyem Cooperem, takie jak Snajper i romantyczne Narodziny Gwiazdy, w których będzie można posłuchać Lady Gagi jako utalentowanej kelnerki. Dla fanów starożytnych bitew pojawi się 300 i 300: Początek imperium. Nie zabraknie też rozrywki dla fanów kina familijnego, którzy będą chcieli w wakacje usiąść do rodzinnego seansu. Dla nich będą dostępne takie filmy jak Scooby-Doo! i Magiczne wrota. Miłośnicy kina superbohaterskiego ucieszą się za to z tego, że w serwisie pojawi się Wonder Woman z Gal Gadot.

Jeśli chodzi o seriale, w sierpniu na HBO GO z 2. sezonem powrócą do nas Stargirl, kontynuacja Słowo na L, czyli Słowo na L: Generacja Q i Work in progress. Dla dzieci w ofercie pojawią się między innymi takie tytuły jak: Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca, znane i uwielbiane Między nami, misiami oraz ALVINNN!!! i wiewiórki. Ciekawą pozycją będzie też z pewnością serial dokumentalny Obama: Ku doskonalszej unii, opowiadający o drodze, jaką musiał przejść były prezydent USA.

fot. materiały prasowe

Ze wszystkimi zapowiedziami dzień po dniu można się zapoznać w poniższej rozpisce:

Sierpień w HBO GO 2021

1 sierpnia

Snajper

Szczęściara

Hapi Berzdej

Sąsiedzi: Zrób to sam

Ramy Youssef: Uczucia

Przedostatni

Filmy krótkometrażowe:

Cholernie prosty gest

Kanion

Twarzą w twarz

Zamrożenie

Ostatnia wyprawa

Kelly

Pocztówki z końca świata

2 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 3

Czarny poniedziałek III, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 19

Rick i Morty V, odc. 7

Biały Lotos, odc. 4

Czarna Wenus

Niewygodny układ

3 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 2

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 1

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc.

4 sierpnia

Bob Costas, odc. 1

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 4

Obama: Ku doskonalszej unii, odc. 1

5 sierpnia

Dave II, odc. 9

Obama: Ku doskonalszej unii, odc. 2

Idealna 10-tka

Barbershop IV, odc. 3

6 sierpnia

Płacząca kobieta

Obama: Ku doskonalszej unii, odc. 3

Sprawa idealna V, odc. 7

Między nami, misiami, odc. 1-24

Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca, odc. 1-39

7 sierpnia

Ja cię kocham, a ty z nim

Elizabethtown

Król Belgów

8 sierpnia

300

300: Początek imperium

Narodziny gwiazdy

Amerykański gangster

Gladiator

Rykoszet

Robin Hood (2010)

9 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 20

Rick i Morty V, odc. 8

Wersja Browninga

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 1

Biały Lotos, odc. 5

10 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 3

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 3

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 4

11 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 5

Julio Torres: Moje ulubione kształty

Stargirl II, odc. 1

Superman i Lois, odc. 14

12 sierpnia

Dave II, odc. 10

Miasto duchów

13 sierpnia

Sprawa idealna V, odc. 8

Tom i Jerry Show III, odc. 1-75

14 sierpnia

Gwiazdorskie życie

Bosy imperator

15 sierpnia

Alternatywne zakończenie: Sześć nowych sposobów, by powitać śmierć w Ameryce

Psy nie noszą spodni

Lucy wśród gwiazd

16 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 5

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 21

Rick i Morty V, odc. 9

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 2

Biały Lotos, odc. 6

Śmiech

Strażnicy

17 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 4

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 5

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 6

18 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 6

Stargirl II, odc. 2

Superman i Lois, odc. 15

19 sierpnia

Syndrom Baumbachera

Jednym tchem

20 sierpnia

Spontaniczni

Młodzi Tytani: Akcja! II, odc. 1-51

Sprawa idealna V, odc. 9

21 sierpnia

Każdy twój oddech

Pari

22 sierpnia

Operacja Argo

Wyśniony świat

Dobre intencje

23 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 22

Rick i Morty V, odc. 10

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 3

Work in progress II, odc. 1

Work in progress II, odc. 2

Milczenie łowcy

24 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 5

25 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 7

Stargirl II, odc. 3

26 sierpnia

Percy

27 sierpnia

Sprawa idealna V, odc. 10

ALVINNN!!! i wiewiórki, odc. 1-52

ALVINNN!!! i wiewiórki II, odc. 1-52

Jaś Fasola: Serial animowany, odc. 1-25

Steven Universe III, odc. 1-50

Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami

Nacho Libre

28 sierpnia

Magiczne wrota

Goło i wesoło

Sól w naszej wodzie

Wonder Woman

29 sierpnia

Scooby-Doo!

Córki Rzeszy

Dół

30 sierpnia

Ostatnia wyprawa

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 4

Work in progress II, odc. 3

Work in progress II, odc. 4

31 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 6