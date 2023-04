Dylan Sprouse i Virginia Gardner o filmie Piękna katastrofa: Ta para się dopiero rozkręca [WYWIAD VIDEO]

Z okazji premiery filmu Piękna katastrofa, który dziś wchodzi do kina w Polsce, spotkaliśmy się ze sprawcami całego tego zamieszania. Aktorzy Dylan Sprouse i Virginia Gardner opowiadają nam o pracy nad tą produkcją.

Do kina w Polsce wchodzi ekranizacja powieści Piękna katastrofa autorstwa Jamie McGuire. Jest to zabawna opowieść o uczuciu, jakie nieoczekiwanie rodzi się pomiędzy Abby a Travisem. On noce spędza na nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu. Ona natomiast dopiero co wyrwała się ze spirali szalonego dzieciństwa, jakie spędziła z ojcem w Las Vegas i chce trochę normalności. Los planuje dla nich jednak coś innego.

Parę w filmie zagrali Dylan Sprouse i Virginia Gardner. Z okazji dzisiejszej premiery spotkaliśmy się z aktorami, by zapytać ich, jak wyglądała praca nad tą produkcją – w szczególności nad jedną dość dziwną sceną. Padło też pytanie do Dylana czy utrzymuje jeszcze kontakt z Adamem Sandlerem, z którym miał okazję zagrać w komedii Link not found. No i czy aktor znany z zaskakujących prezentów dla swoich znajomych uraczył go kiedyś jakąś niespodzianką na urodziny.

Zapraszamy Was do obejrzenia wywiadu: