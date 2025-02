Nowe szczegóły o wstrzymanych serialach MCU. Jeden z nich miał być odpowiedzią na... Harry'ego Pottera!

Fot. Marvel

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele mówiło się o tych zapowiedzianych serialach od MCU, które miałyby się pojawić w przyszłości i tych, o których powstawaniu jedynie nieoficjalnie spekulowano, opierając się na źródłach branżowych insiderów. Deadline, czyli źródło o znacznie wiarygodniejszej renomie, niejako potwierdziło informacje o tym, że te seriale faktycznie powstawały. Ale jaka jest ich przyszłość?

Wstrzymano prace nad TYMI serialami MCU

Jak podaje Deadline, seriale Nova, Strange Academy oraz Terror Inc. obecnie zostały wstrzymane. Nie dostały jeszcze zielonego światła, ale jest niewykluczone, że może się to stać w przyszłości. To też potwierdza wszystkie spekulacje sprzed miesięcy, które o tych produkcjach mówiły. Najwidoczniej Marvel miał plany na ich stworzenie, ale te zostały zawieszone na chwilę obecną.

Daniel Richtman, czyli wiarygodne źródło jeśli chodzi o informacje branżowe, dodaje, że projekty zostały wstrzymane, dopóki:

Marvel nie będzie w pełni usatysfakcjonowany z zaproponowanych odcinków pilotażowych. Chcą się też skupić na bardziej przyziemnych, tańszych serialach.

Nowe szczegóły o wstrzymanych serialach MCU

Richtman podzielił się też tym, co do tej pory słyszał na temat wstrzymanych produkcji MCU.

Nova

Rider miał zostać wyznaczony do odbudowania Korpusu Nova w obliczu zagrożenia ze strony Annihilusa. Rider przewodziłby całej drużynie Nova, włącznie z Samem Alexandrem i kilkoma oryginalnymi postaciami mającymi ponad 20 lat. Ekipa miała oka na takie nazwiska do roli Ridera, jak Austin Butler. Glenn Close i John C. Reilly mieli powrócić do ról ze Strażników Galaktyki.

Marvel

Strange Academy

Odcinek pilotażowy miał zostać stworzony przez Amy Rardin (Echo) i skupić na postaci Wonga.

Serial pokazałby jego próby wyszkolenia nowej generacji czarodziei, włącznie z Americą Chavez i Zelmą Stanton. To miała być odpowiedź Marvela na Harry'ego Pottera i Wednesday.

fot. Marvel

Terror Inc.

Tą produkcją miał się zając Peter Cameron, który pracował też nad WandaVision.

Akcja miała śledzić losy znanego z komiksów Terrora. To nieśmiertelna istota, która pozyskuje umiejętności poprzez nabywanie kończyn innych istot. To miał być horror wyłącznie dla dorosłych. Podobno Terror miał też dołączyć do zaplanowanego filmu Midnight Sons.

fot. Marvel Comics

