Jaki jest przepis na sukces DCU? Są plany na kilka filmów z kategorią R

foto. Max

Reklama

Już niedługo rozpocznie się nowy rozdział w kinowej historii adaptacji komiksów DC. Animowane Creature Commandos stworzone przez Jamesa Gunna będzie stanowić początek jednego, wielkiego, nowego uniwersum. Reżyser i zarządca obecnego DCU w rozmowie z portalem Collider opowiedział o swoim podejściu do tworzenia kolejnych produkcji. To, co jest istotne w jego wypowiedzi, to fakt, że zmienił strategię planowania następnych filmów oraz seriali. DCU nie będzie czekało na odbiór publiczności i pokazów testowych, aby opowiadać historię tego nowego uniwersum.

Nie działamy na zasadzie: "Zobaczymy, jak sobie poradzi." Mamy tylko jedną szansę na to, żeby wziąć te postaci i coś z nimi ciekawego zrobić. Coś w co sami wierzymy. Jestem pełen nadziei, że jeśli będziemy opowiadać dobre, autentyczne historie, niezależnie od tego, czy film sobie dobrze poradzi czy nie, to będziemy w stanie zbudować uniwersum, które ludzie pokochają i będą chcieli być jego częścią na długi czas.

Wspomniał też o podejściu do kategorii wiekowych. Dla przykładu Kinowe Uniwersum Marvela bardzo długo czekało na pierwszą pełnoprawną produkcję wyłącznie dla dorosłych. U Jamesa Gunna wszystko będzie zależało od potrzeb historii.

Nie chodzi o testowanie, czy coś się sprawdzi. Chodzi tylko o opowiadanie historii. Jeśli historia jest tylko dla dorosłych, to nie mamy z tym problemu. Jeśli będzie PG, PG-13, G - tak samo. Jeśli historia tego wymaga i jest tego warta, to właśnie to zrobimy.

Zauważył, że MCU odniosło wielki sukces w tym roku właśnie za sprawą filmu przeznaczonego wyłącznie dla dorosłych i przyznał, że ma w planach kilka produkcji tego typu.