GoldenEye - Brosnan zabijał jak najęty, rosyjska armia przeganiała filmowców i inne ciekawostki na 25. rocznicę premiery

Ze względu na kwestie prawne związane z własnością i wykorzystaniem praw do poprzednich 16 produkcji, MGM wstrzymywało się przed realizacją kolejnego filmu o Bondzie, uziemiając 007 na ponad sześć lat - była to najdłuższa przerwa pomiędzy filmami w historii serii. W tym czasie doszło upadku Związku Radzieckiego i rozejmu w zimnej wojnie, co doprowadziło do zakwestionowania znaczenia 007 we współczesnym świecie.