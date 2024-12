Gail Bean i Taye Diggs w nowym thrillerze psychologicznym. Jest już zwiastun

fot. materiały prasowe

Gail Bean (Snowfall) i Taye Diggs (The Best Man, All American) wystąpią w rolach głównych thrillera psychologicznego Both Eyes Open.

Do obsady należą także Joy Brunson (This Is Us), Christie Leverette (You’ll Never Leave Me), Tristan Mack Wilds (The Wire), Michael Oloyede (This is Paradise) oraz Carla Fisher (The Boss).

Both Eyes Open – zwiastun

Both Eyes Open – fabuła, data premiery

Ally (Gail Bean) to kobieta, która wychodzi z przemocowego związku z nadzieją na nowy początek. Nawiedzana przez uporczywe halucynacje swojego oprawcy, zaczyna otrzymywać tajemnicze wiadomości, które sugerują, że jej prześladowca wciąż może czaić się w oddali. Im bardziej rośnie ich częstotliwość, tym bardziej grunt osuwa się jej pod nogami. Ally odkrywa, że ​​odpowiedzi, których szuka, mogą znajdować się bliżej domu, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić.

Premiera kinowa filmu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 17 stycznia 2025 roku. Na razie nie wiadomo, czy Both Eyes Open zadebiutuje też w polskich kinach.