Największe polskie filmy i seriale Netflixa w 2025 roku. 1670, Heweliusz, Furioza 2 - nowe zdjęcia

fot. K. Grabowska/Jarosław Sosiński

Netflix podczas specjalnego wydarzenia zaprezentował nadchodzące filmy oraz seriale. Poza wielkimi, międzynarodowymi produkcjami, warto przypomnieć o polskich perełkach, które mogą podbić tę platformę. W 2023 roku zrobiło to 1670, które w ciągu dwunastu miesięcy wróci z 2. sezonem. Drugą część otrzymała także Furioza, a twórcy Wielkiej wody zabrali się za nowy serial - Heweliusz.

Netflix opublikował nowe zdjęcia z nadchodzących polskich produkcji.

Nowe zdjęcia z wielkich hitów Netflixa

Netflix 2025 - największe polskie premiery

W drugim sezonie historie naszych bohaterów zostały pogłębione, a wprowadzenie nowych miejsc i postaci sprawia, że akcja jest bardziej dynamiczna. Nie wspominając o kolejnej politycznej fantazji Jana Pawła, zagranicznych wakacjach Adamczewskich i odmienionym obrazie Adamczychy, do której zawitało lato. Czujemy, że jest jest sporo przestrzeni do tego, by wciąż móc zaskakiwać fanów – opowiada scenarzysta serialu Jakub Rużyłło.

fot. Jarosław Sosiński

Nowe Rozdanie: Rhythm+Flow Polska

Bedoes 2115, DZIARMA i Sokół wyruszyli w ogólnopolską podróż, aby odnaleźć kolejną gwiazdę polskiego rapu. Wyłonieni w wymagających castingach młodzi wykonawcy zmierzą się w bitwach rapowych, pisaniu własnych kawałków oraz wyprodukują własne klipy.

fot. Piotr Matey

Tym razem Golden, wciągnięty w świat brutalnej walki o władzę nad miastem, staje się jednym z katalizatorów wydarzeń, które prowadzą do eskalacji konfliktu między gangami i organami ścigania. Ta mroczna historia o ambicji, zdradzie i nieustępliwej walce o dominację zyskała oddanych fanów, a perspektywa Goldena w drugiej części zapowiada jeszcze większe napięcie i intensywność akcji.

fot. K. Grabowska

Serial ten jest inspirowany tragiczną i niewyjaśnioną historią zatonięcia polskiego promu na Bałtyku. Heweliusz to nie tylko opowieść o ogromnej katastrofie na morzu, ale także dramat sądowy, który jest studium emocji i przeżyć związanych z tragedią. Porusza tematykę walki o dobre imię i godność tych, którzy zginęli, ich rodzin, a także zmagania z dysfunkcyjnym państwem i bezdusznym systemem, łącząc w sobie elementy obu tych gatunków. Serial będzie miał swoją premierę już tej jesieni.

W obsadzie znajduje się: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Konrad Eleryk, Justyna Wasilewska i Joachim Lamża, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Michalina Łabacz i inni.

Borys Szyc o serialu:

Myślałem, że niewiele rzeczy w pracy aktora może mnie zaskoczyć, ale ogrom i rozmach tej produkcji przerósł moje oczekiwania. Tego jeszcze w Polsce nie było. To jeden z najbardziej wymagających projektów, w których brałem udział. Ten wysiłek był dla mnie zaskakujący. Pokonałem wiele swoich strachów. To jedna z największych przygód mojego życia.

fot. Netflix

