Historia Easter Eggów. Polujemy na najciekawsze jajka wielkanocne

Fani uwielbiają odkrywać easter eggi w swoich ulubionych filmach, serialach lub grach. Sprawdźcie, czym są i jaka jest historia "jajek wielkanocnych", które twórcy skrzętnie ukrywają w swoich dziełach. Tylko najbystrzejsi odbiorcy je odnajdują!

Easter egg to określenie, które w ostatnich latach pojawia się bardzo często w kontekście filmów, seriali czy gier. Dosłownie oznacza "jajko wielkanocne" i nawiązuje do popularnej dziecięcej zabawy polegającej na szukaniu jajek w ogrodzie czy domu podczas świąt. I właśnie mniej więcej na tym polegają easter eggi – na odkrywaniu zatajonych treści w różnych dziełach popkultury. W easter eggach chodzi przede wszystkim o nawiązania, które odnoszą się do innych znanych treści, wyraźnie niepasujących do danego dzieła. A ich charakterystyczną cechą jest to, że mają najczęściej humorystyczny sznyt bazujący na skojarzeniach. Czasem są ciekawostką, żartem czy puszczeniem oka w kierunku odbiorców, innym razem bywają pewnego rodzaju komentarzem.

Cała zabawa z easter eggami polega na spostrzegawczości i wyłapywaniu treści, które są ukryte na ekranie lub w dialogach. To odnosi się głównie do filmów i seriali. Z kolei w grach ma to jeszcze bardziej rozbudowaną formę. Aby odnaleźć takie "jajka", czasem należy wykonać pewne czynności (np. wejść w jakiś zakamarek), wcisnąć kombinację klawiszy lub zdobyć odpowiednie przedmioty. Dobre oko też jest potrzebne, bo takie easter eggi mogą kryć się w strojach postaci czy miejscach w grze. Opcji jest mnóstwo.

Które jajko było pierwsze?

Wiemy już, czym są easter eggi. Zastanawiacie się teraz, skąd się wzięły? Ten termin pochodzi z gry komputerowej Adventure (Atari 2600). Gdy gra była tworzona w 1978 roku, prezesem generalnym Atari został Ray Kassar, który postanowił, że z pudełek gier zostaną usunięte nazwiska ich twórców. Tym sposobem produkt został przypisany całej firmie. Programista Warren Robinett nie otrzymał tantiem za swoją pracę, ale znalazł sposób, aby fani poznali jego rolę w tworzeniu gry.

materiały prasowe

W Adventure gracze eksplorowali zamki, walczyli ze smokami i szukali magicznego kielicha. Robinett zostawił w tej grze tajną wiadomość. W jednym z zamków została ukryta „szara kropka” (piksel). Kiedy gracz w nią klikał, wyświetlał się komunikat: "Stworzony przez Warrena Robinetta". Jeden z młodych graczy znalazł sekretną komnatę, po czym napisał list do Atari na temat tej wiadomości. Kierownictwo firmy nie było zadowolone...

Oczywiście easter eggi pojawiały się już we wcześniejszych grach, np. Moonlander lub Colossal Cave Adventure. Jednak za pierwsze znane "jajko wielkanocne" w historii oprogramowania komputerowego (PDP-6/PDP-10) uznaje się polecenie "make" z lat 1967-1968. Jeśli użytkownik próbował utworzyć plik o nazwie "love", wpisując "make love", program odpowiadał "Not war?". To nawiązanie do słynnej frazy "Make love, not war" (Czyń miłość, nie wojnę), które było antywojennym hasłem z okresu wojny wietnamskiej.

Najciekawsze easter eggi w filmach, serialach i grach

Oto słynna „szara kropka” z gry Adventure, przy której znajduje się podpis: „Stworzony przez Warrena Robinetta”.

Warto jeszcze wspomnieć o innej historii, która jest łączona z genezą nazwy easter egg. Dotyczy ona kultowej produkcji The Rocky Horror Picture Show z 1975 roku. Podczas kręcenia ekipa filmowa w trakcie przerw bawiła się w poszukiwanie jajek wielkanocnych. Ukrywali je tak skrzętnie, że nie wszystkie zdołano odnaleźć, zanim rozpoczęły się zdjęcia. Do ostatecznej wersji filmu trafiły tylko trzy jajka, które można dostrzec na ekranie.

Bez względu na to, jaką formę przybierają easter eggi, mają one charakter ciekawostek, których odnalezienie zawsze sprawia wiele satysfakcji. Z tego powodu coraz chętniej i częściej umieszcza się je w różnych dziełach. Z jednej strony to doskonała zabawa dla obu stron - twórców i odbiorców - z drugiej to też powód do dyskusji i dzielenia się wrażeniami, co spaja fandomy. A wszystko to dla kilku chwil wypełnionych humorem i radością.