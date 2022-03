Kuba Wojewódzki: w świecie skandali króla TVN-u

W 30. sezonie swojego słynnego programu, którego emisja odbyła się w 2021 roku, Kuba Wojewódzki stracił ponad 70 tysięcy widzów. Mimo wszystko dziennikarz wciąż cieszy się dużą popularnością wśród polskiej publiczności. Ostatni upozorowany skandal udowodnił, że to właśnie dzięki aferom widzowie wciąż chętnie przyglądają się dalszym losom dziennikarza. Przyjrzyjmy się więc, jak dzięki swoim praktykom król TVN-u wpłynął na podejście - nasze i gwiazd polskiego show-biznesu.

Kuba Wojewódzki od wielu lat świadomie prowadzi własną grę, odsłaniając przed nami prawdziwą stronę polskiego świata celebrytów. W ostatnich dniach o królu TVN-u znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą pewnej sytuacji, która miała miejsce w jednym z najnowszych odcinków programu. Gościem kontrowersyjnego show była Karolina Korwin-Piotrowska. Polska dziennikarka - znana z licznych wypowiedzi, obok których często nie da się przejść obojętnie - również i tym razem nie stroniła od mocnych słów. ''Przyszłam tutaj po 18 latach i widzę, że zrobiłam bardzo duży błąd, za który mogę tylko siebie przeprosić. Niestety, nic się nie zmieniłeś. Nadal jesteś głupim ciulem i debilem, 60-letnim, i nawet twoje ojcostwo tego nie zmieni". Choć cała akcja okazała się zwykłą ustawką mającą na celu wypromowanie niegdyś znacznie bardziej popularnego programu, zarówno widzowie, jak i media uwierzyły w autentyczność dialogu. Krótki fragment programu wystarczył, aby nazwisko dziennikarza ponownie pojawiło się na pierwszych stronach portali plotkarskich. To właśnie ta sytuacja przypomniała mi, jaki wpływ Kuba Wojewódzki tak naprawdę wywarł na show-biznesie. Naczelny polski dziennikarz już dawno odsłonił przed nami prawdziwe oblicze rodzimych gwiazd. Mimo iż niezmiennie przekracza granice rzetelnego poziomu dziennikarstwa, nadal pozwalamy mu, aby stosował swoje praktyki. Dlaczego? Choć często się do tego nie przyznajemy, to niepotrzebne skandale przyciągają nas, odbiorców, do ekranu. Wciąż godzimy się na to, aby nieświadomie napędzał swoją własną karuzelę nienawiści w realnej sferze publicznej.

W tym wypadku powinniśmy zastanowić się, dlaczego nadal śledzimy kontrowersyjne zachowania dziennikarza. Kuba Wojewódzki jest niewątpliwie inteligentnym mężczyzną i doskonale wie, do czego przywykliśmy jako widzowie. Prezenter już od wielu lat robił to, co obecnie obserwujemy szczególnie w świecie influencerów – świadomie budował swój wizerunek artystyczny. Wystarczy przypomnieć sobie początki jego długoletniej kariery. Zanim naszym życiem zawładnęły media społecznościowe, Wojewódzki stał się dla nas pewnego rodzaju wzorcem polskiego show-biznesu. Zadebiutował w telewizji publicznej jeszcze w latach 90. za sprawą programu Halo gramy, ale prawdziwą sławę przyniósł mu dopiero program Idol, w którym w 2002 roku po raz pierwszy zasiadł w fotelu jurora. Już wtedy słynął z krytycznych komentarzy w kierunku początkujących wokalistów, które nie robiły na nas specjalnego wrażenia. Nie da się ukryć, że od początku swojej obecności w mediach stawiał na pierwszym miejscu budowanie własnej marki. Kiedy stacja TVN wykupiła prawa do jego trwającego do dziś programu, prezenter postanowił porzucić dawny styl słynący z rozciągniętych bluz na rzecz charakterystycznych swetrów. Najważniejsze moim zdaniem jest jednak to, że od początku dawał nam do zrozumienia, w jakim kierunku ma zamiar pokierować swoje podejście do show-biznesu. Jedni z pierwszych gości show, rysownik Marek Raczkowski oraz aktor Piotr Stelmaszyk, zgodzili się wsadzić polską flagę w psią kupę, w ramach autorskiego protestu prowadzącego. Przez liczne afery Kuba Wojewódzki wyrobił swój medialny wizerunek na tyle, że jego własna głupota i skrajne chamstwo wcale nas nie dziwią.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kuba Wojewódzki (@kuba_wojewodzki_official)

Przyjrzyjmy się na przykład sytuacji z 2016 roku. To właśnie wtedy na naszej stronie pojawił się artykuł nagłaśniający aferę wokół Renaty Kaczoruk i małżeństwa Majdanów. Kilka lat temu dziennikarz stanął po stronie kobiety, gdyż była ona jego partnerką. Perfekcyjnej pani domu oraz pozostałym uczestnikom rywalizacji nie spodobało się zachowanie znajomej z programu Azja Ekspres. Co ciekawe, konflikt z Małgorzatą Rozenek-Majdan zakończył się dopiero niedawno - po tym, jak kobieta sama stanęła w obronie dziennikarza. Kuba Wojewódzki już wtedy doskonale wiedział, jak zareagują celebryci, w tym zaangażowane w sprawę ofiary. Cały konflikt stał się idealnym tematem do komentowania w sieci, dzięki czemu prezenter ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Wydaje mi się, że to za sprawą powyższej sytuacji inne polskie gwiazdy w końcu zdały sobie sprawę, że na rozpoznawalnym wizerunku Kuby mogą same skorzystać. Obecność w jego programie stała się dla wielu najlepszą formą promocji. Kiedyś gwiazdy siadały na słynnej kanapie dla czystej rozrywki, głównie po to, aby udzielić wywiadu. Celebryci niespecjalnie przejmują się również krytyką ze strony widzów, gdyż to właśnie Wojewódzki przekonał ich, że na negatywnych komentarzach również można zbudować własną popularność.

Fot. TVN

Dobrze, że polskie gwiazdy zaczęły reagować na zachowania skandalisty. Weźmy na przykład wyżej wspomniany odcinek z najnowszego sezonu. Na temat rozmowy z udziałem Karoliny Korwin-Piotrowskiej niedawno wypowiedział się nawet znany wokalista, Michał Wiśniewski. Piosenkarz nazwał Wojewódzkiego pasożytem, twierdząc, że prezenter jest gotów wykorzystać każdą sytuację, aby wywołać wokół siebie burzę. Z jego słowami trudno się nie zgodzić. Doskonałym dowodem na to jest także afera z udziałem Łukasza Garlickiego. Gwiazdor BrzydUli wtrącał się w rozmowę koleżanek z planu i celowo udzielał prowadzącemu żenujących odpowiedzi. Wojewódzki skrytykował zachowanie gościa, wyraźnie zapomniał, że to on sam zapoczątkował modę na tego typu zachowanie. Kuba Wojewódzki jeszcze bardziej izoluje nas od świata gwiazd, tym samym pozbawiając złudzeń na temat polskiego show-biznesu. Król kontrowersji z każdym skandalem odsłania przed nami kolejne karty. Tylko od nas zależy, kiedy zakończymy tę grę.