Gwiazda MCU gorzko wspomina przegranego Oscara. "Uwielbiam wspierać ludzi i bić im brawo, ale..."

fot. Marvel Studios

Reklama

Film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu powstawał w bólach spowodowanych śmiercią Chadwicka Bosemana, która zasmuciła fanów i wszystkie osoby powiązane ze światem kina. Pomimo trudności, film został doceniony nawet podczas Oscarów, ponieważ otrzymał nominacje do tych prestiżowych nagród. W tamtym czasie internet viralowo obiegła reakcja Angeli Bassett, która z pokerową twarzą przyjęła do wiadomości, że nie otrzyma nagrody za drugoplanową rolę, co było pierwszym tego typu wyróżnieniem dla produkcji z Kinowego Uniwersum Marvela. Zamiast tego została zdobyta przez Jamie Lee Curtis.

Zack Snyder wróci do DCU?

Gwiazda MCU gorzko wspomina przegranego Oscara

Bassett już wcześniej wyraziła niezadowolenie z powodu takiej decyzji Akademii. Teraz wypowiedziała się o tym szerzej. Jej zdaniem zasługiwała w tamtym roku na statuetkę.

Uważam, że to [reakcja internetu na jej stoicką reakcję] interesujące. Interesujące, że nie mogłabym nawet okazać swojego zawodu w sprawie, w której uważam, że zasłużyłam na wygraną. Uwielbiam wspierać ludzi i bić im brawo, ale w tamtym momencie zasłużyłam sobie na to.

Oscary 2025 [nominacje] - te filmy i twórcy zasługiwali na więcej