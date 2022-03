Olivia Liang i Eddie Liu opowiadają nam o serialu Kung Fu [WYWIAD]

Na HBO Max możecie oglądać już 2 sezon serialu Kung-Fu. Z tej okazji spotkaliśmy się z aktorami Olivią Liang i Eddiem Liu by porozmawiać o tym kultowym tytule. Zapraszamy do obejrzenia video wywiadu.

Długo przyszło nam czekać ale na platformie HBO Max pojawił się drugi sezon serialu Kung Fu w którym główne role grają Olivia Liang i Eddie Liu. Z tej okazji na rozmowę o tej produkcji z aktorami spotkał się nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński. Goście opowiedzieli mu o swoim przygotowaniu do ról, najtrudniejszych momentach na planie, treningach oraz tym jakie wspomnienia wywołuje u nich ten tytuł.

Zapraszamy was do obejrzenia naszego wywiadu:

Kung Fu to serial oparty na kultowej produkcji z lat 70. Bohaterką jest Nicky Shen. Dziewczyna rzuciła collage i postanowiła wyjechać do Chin, aby tam szkolić się w świątyni mnichów Shaolin. Po powrocie do swojego rodzinnego San Francisco odkrywa, że jej miasto jest opanowane przez przestępczość i korupcję. Postanawia wykorzystać swoje umiejętności nabyte w Chinach i walczyć z kryminalistami. Przy okazji również szuka bezlitosnego zabójcy, który zabił jej mistrzynię Pei-Ling, a teraz ma ją na celowniku.

W obsadzie produkcji znajdują się Olivia Liang, Tzi Ma, Kheng Hua Tan, Shannon Dang, Tony Chung, Jon Prasida i Vanessa Kai. Christina M. Kim jest twórczynią projektu.