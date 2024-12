Twórcy World of Tanks zapowiedzieli nową grę. W Steel Hunters zasiądziemy za sterami... mechów!

fot. wargaming.net

Studio Wargaming, znane z takich produkcji, jak World of Tanks czy World of Warships, zapowiedziało swoją nową grę na gali The Game Awards 2024. W Steel Hunters gracze ponownie będą mieli możliwość przeniesienia się za stery potężnych, siejących zniszczenie maszyn. Tym razem nie będą to jednak czołgi czy statki, a... mechy.

Steel Hunters to jednak nie tylko inne "pojazdy" w roli głównej, ale też zupełnie inne podejście do rozgrywki. Produkcja ma oferować zabawę łączącą elementy battle royale i gier typu extraction.

Steel Hunters - zwiastun z The Game Awards 2024

Steel Hunters to wynik nadzwyczajnej pracy zespołowej i zaangażowania naszych utalentowanych zespołów w Guilford, Pradze i studiach na całym świecie – mówi Mike McDonald, Product Director. Przez ostatnie 3 lata pracowaliśmy niestrudzenie nad grą, która ma zaoferować niespotykany dotąd sposób prowadzenia bitew mechów przez połączenie elementów z różnych gatunków gier w jednym, niepowtarzalnym wydaniu. Dziś jesteśmy w końcu gotowi pokazać graczom, co budowaliśmy.