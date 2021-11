Piotr Adamczyk opowiada nam o serialu Hawkeye i nie tylko [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Od kiedy wyszło na jaw, że Piotr Adamczyk dołączył do MCU i będziemy mogli go oglądać w nowym serialu Disney+ o przygodach Hawkeye'a, mieliśmy do niego bardzo dużo pytań. Po kilku próbach udało się z nim skontaktować i umówić na rozmowę. Nie chcieliśmy skupiać się tylko na nowej produkcji Marvela, ponieważ w CV aktora pojawiło się ostatnio dużo więcej amerykańskich produkcji na wysokim poziomie. Jedną nich jest For All Mankind, w którym Adamczyk gra ważną rolę. A właśnie zakończono zdjęcia do 3. sezonu.

Piotr Adamczyk - wywiad

Zachęcamy was do obejrzenia i wysłuchania rozmowy Dawida Muszyńskiego z Piotrem Adamczykiem. Dowiecie się, dlaczego warto zaryzykować grę w filmach Patryka Vegi i co to ma wspólnego z rolą w Hawkeye. Do tego aktor zdradził nam, czy zostaje w USA, czy może wraca do Polski.

Hawkeye - Piotr Adamczyk

Hawkeye - o czym serial?

Hawkeye rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry i inspiruje się komiksami Matta Fractiona i Davida Aji. Szczegóły fabuły nie są znane, ale wiemy, że Clint Barton będzie mentorem nowej superbohaterki Kate Bishop, która jest łuczniczką i fanką Hawkeye'a. W komiksach Kate została jego następczynią i także zyskała przydomek Hawkeye.