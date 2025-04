Z kim zmierzą się X-Meni w reboocie? Na tego złoczyńcę fani czekali od lat!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Z kim zmierzą się X-Meni w nadchodzącym reboocie Marvel Studios? Znany insider Daniel Richtman twierdzi, że po przeróbkach w scenariuszu, głównym złoczyńcą pozostaje Mr. Sinister. Nie ma jednak na razie żadnych plotek na temat tego, kto mógłby go zagrać.

Kim jest Mr. Sinister?

To znana postać z komiksów Marvela, która zadebiutowała w numerze The Uncanny X-Men z 1986 roku. Zaczynał jako genialny naukowiec Nathaniel Essex, który był zafascynowany genetyką. Później z pomocą Apocalypse sam przeszedł metamorfozę, stał się nieśmiertelny i zyskał supermoce. Miał obsesję na punkcie ulepszania mutantów i stworzenia idealnej rasy, więc spędził większość życia na badaniu genetyki i klonowaniu. Często walczył z X-Menami i wielu z nich postrzegał jako obiekty do swoich badań.

Co ze starymi X-Menami w MCU?

Wiemy, że wiele postaci z filmów 20th Century Fox ma wrócić w nadchodzącym widowisku Avengers: Doomsday. Potwierdzono, że ponownie zobaczymy: Bestię (Kelsey Grammer), Charlesa Xaviera aka Profesora X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Mystique (Rebecca Romji) i Cyklopa (James Mardsen). Możliwe, że wydarzenia z Doomsday wyjaśnią pojawienie się nowych mutantów i będą wprowadzeniem do rebootu.

