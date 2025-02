Uniwersum Peaky Blinders nie zakończy się na filmie! Twórca potwierdza

fot. Netflix

Steven Knight, twórca Peaky Blinders potwierdził w programie BBC Breakfast, że zdjęcia do długo oczekiwanej filmowej kontynuacji hitu Netflixa dobiegły końca. To jednak nie koniec popularnej franczyzy!

Peaky Blinders – wypowiedzi Stevena Knighta

Knight potwierdził, że produkcja filmu zakończyła się 13 grudnia.

Teraz składamy wszystko w całość. Powiedziałbym to, prawda. Ale to fantastyczne. Mamy wszystko, co najlepsze, tak myślę, najlepszych brytyjskich aktorów w jednym miejscu, w tym Stephena [Grahama].

Ujawnił też, że wczesne efekty są obiecujące.

To, co oglądam – surowe materiały, wstępne montaże – nikogo nie rozczaruje. To coś naprawdę niesamowitego. To bardzo pasujący sposób na zakończenie tej części historii Peaky.

Jednak... drzwi nie są całkowicie zamknięte na więcej.

Ta część, tak [jest zakończona]. Nie wolno mi tego ogłosić, ale powiem tylko, że świat Peaky będzie trwał.

Czy z czasem możemy spodziewać się kolejnej historii z tego uniwersum? Wygląda na to, że jest spora szansa!

Film Peaky Blinders to nie koniec. Twórca ma pomysły

Premiera filmu Peaky Blinders odbędzie się w 2025 roku, jednak nie podano jeszcze konkretnej daty. Będzie on dostępny na platformie Netflix.

Cały serial Peaky Blinders można obejrzeć na Netflixie.