Największe pojedynki Predatora z komiksów: epicka bitwa z Batmanem i pierwsze starcie z Obcym

Reklama

Na Disney+ swoją premierę ma Predator: Pogromca zabójców, antologia opowiadająca o starciu Predatora z największymi wojownikami w historii ludzkości. To jednak nie jest pierwsza próba odpowiedzi na pytanie, kto zasługuje na miano największego łowcy w historii popkultury.

Już w Predatorze 2 dostaliśmy pierwsze sugestie, że przedstawiciele rasy Yautja nie tylko pojawiali się na Ziemi od wieków, ale też ścierali się z przedstawicielami innych gatunków. To, co na ekranie przez chwilę mogło wydawać się tylko zgrabnym easter eggiem (czaszka xenomorfa), sprawiło, że fani na całym świecie zaczęli marzyć o zobaczeniu tych ekscytujących pojedynków na wielkim ekranie.

Zanim jednak Predator zmierzył się z Obcym w filmie, swoje najważniejsze starcia stoczył na kartach komiksów, a spora część tych historii była wydana po polsku, dając fanom okazję do podziwiania kosmicznego łowcy w konfrontacjach z niejednym bohaterem. Pojedynki z Batmanem, Sędzią Dreddem czy oczywiście z Obcym na zawsze wpisały się w uniwersum Predatora, a każdy z tych komiksów dostarczył niezapomnianych emocji. Prześledźmy niektóre z tych najbardziej pamiętnych starć.

foto. materiał prasowey

Batman vs Predator

W 1993 roku TM-Semic wydał jedno z najbardziej kultowych komiksowych starć, które połączyło dwóch ikonicznych bohaterów – mrocznego Batmana i niebezpiecznego Predatora. W pierwszej części serii Batman vs Predator kosmiczny łowca przybywa do Gotham City, by udowodnić swoją wartość, polując na najbardziej wymagających przeciwników. Jego celem stają się lokalni gangsterzy. Po serii brutalnych morderstw, Predator w końcu konfrontuje się z Batmanem. Choć Mroczny Rycerz ostatecznie pokonuje kosmicznego zabójcę, nie wychodzi z tej konfrontacji bez uszczerbku.

Po ogromnym sukcesie pierwszego komiksu w 1996 roku TM-Semic wydał kontynuację, Bloodmatch. Scenarzyści, Doug Moench i Paul Gulacy, ponownie podjęli temat starcia Batmana z Predatorem, ale tym razem fabuła była bardziej rozbudowana i – jak to bywa w komiksach – bardziej skomplikowana. Bloodmatch nie jest tak porywający jak pierwsza część, ale wciąż dostarcza solidnej rozrywki, rozwijając postać Predatora, który staje się jeszcze bardziej brutalny i nieobliczalny. Akcja toczy się wokół mafijnych porachunków, a do Gotham zjeżdżają zabójcy z całego świata.

Ostatnia część wydana przez TM-Semic w 1999 roku – Blood Ties – wprowadzała co prawda kilka ciekawych rozwiązań, jednak w ogólnym rozrachunku była raczej rozczarowująca.

foto. materiały prasowe

Aliens vs Predator

Po sukcesie crossoveru z Batmanem TM-Semic w 1994 roku wydał Aliens vs Predator, komiks, który połączył te dwa legendarne uniwersa w brutalnej i wciągającej historii. Scenariusz Randy'ego Stradleya oraz rysunki Phill’a Norwooda i Chrisa Warnera stworzyły opowieść, w której polski czytelnik po raz pierwszy miał okazję zobaczyć konfrontację tych dwóch potężnych gatunków. Komiks nie tylko przedstawiał epicki pojedynek między ikonami science fiction, ale także ukazywał brutalny świat przyszłości, w którym niewinni ludzie muszą stawić czoła bezdusznej korporacji.

Wydanie tego dzieła w Polsce było przełomowym momentem na krajowym rynku komiksowym. Po raz pierwszy bowiem pojawiła się historia, która doskonale odzwierciedlała popularność Predatorów i Obcych w kulturze masowej. Choć w późniejszych latach ukazały się inne pozycje z tymi postaciami, Aliens vs Predator z 1994 roku pozostaje jednym z kluczowych punktów na mapie crossoverów. Zainicjował on erę współistnienia tych dwóch uniwersów w popkulturze, stanowiąc inspirację dla kolejnych wydanych w Polsce historii, które rozwijały te wyjątkowe światy.

foto. materiały prasowe

Predator w Riverdale?

Na przestrzeni lat konfrontacje Predatora z różnymi bohaterami stały się kuszącą opcją dla twórców. Niektóre z tych starć były jednak mocno naciągane – jak na przykład Predator vs. Tarzan czy jego polowanie w Riverdale, gdzie przyszło mu stawić czoła Archiemu, Betty i Veronice. Te komiksy nigdy nie trafiły na nasz rynek, ale trzeba przyznać, że polscy czytelnicy wiele na tym nie stracili.

Znacznie bardziej naturalnie i interesująco wypadały konfrontacje Predatora z postaciami z bardziej „dojrzałych” uniwersów – jak w przypadku Sędziego Dredda. Po raz pierwszy polscy czytelnicy mogli zapoznać się z tymi opowieściami dzięki wydawnictwu TM-Semic, które w 2000 roku wydało komiks Predator vs Sędzia Dredd. Po upadku TM-Semic prawa do wydania tych historii przejęło wydawnictwo Scream Comics. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć kolejne, jeszcze bardziej spektakularne starcia: Predator vs Obcy vs Sędzia Dredd oraz Predator vs Obcy vs Terminator czy też kolejne odsłony starć z Ksenomorfami. Te historie wprowadziły nas w świat, w którym Predator staje do walki z jeszcze groźniejszymi przeciwnikami. Podkreśliły jego status jako absolutnego łowcy wszech czasów.

foto. materiały prasowe

Predator versus Marvel

Po przejęciu praw do Predatora przez Marvela rozpoczęła się nowa era ekscytujących przygód. Z pewnością jednym z najgłośniejszych pojedynków był Wolverine vs Predator. To starcie dwóch tytanów, obaj posiadają nieograniczoną wolę walki i niezłomną determinację. Wolverine, dzięki swoim nadludzkim zdolnościom regeneracyjnym, wkracza do akcji, by zmierzyć się z Predatorem. Walka tych dwóch potężnych postaci nie jest tylko zwykłą bijatyką – to brutalny pojedynek na śmierć i życie, w którym nie ma miejsca na półśrodki.

Kolejnym emocjonującym starciem w uniwersum Marvela było Black Panther vs Predator. T’Challa, Król Wakandy, musiał stawić czoła wrogowi nie tylko z powodu własnego bezpieczeństwa, ale również w imię ochrony swojego ludu. W tej historii Black Panther wykorzystuje swoje niezwykłe zdolności bojowe oraz technologię Wakandy, by zmierzyć się z potężnym wrogiem. Zdolności Czarnej Pantery w połączeniu z jego sprytem sprawiają, że walka z Predatorem staje się prawdziwym testem siły, sprytu i inteligencji.

Nieco mniej oczywistym przeciwnikiem, ale równie ekscytującym starciem, było Spider-Man vs Predator. Choć Spider-Man wydaje się jednym z najmniej prawdopodobnych rywali dla Predatora, jego nadludzki refleks, szybkość i zmysł sprawiają, że staje się groźnym oponentem. Pojedynek ten pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji, a Spider-Man udowadnia, że nie wszystko zależy od siły – spryt i zmysł są równie ważne w walce z takim przeciwnikiem. Komiksy te są relatywnie nowe, więc istnieje szansa, że wydawnictwo Egmont zdecyduje się na ich wydanie w Polsce.

Co przyniesie przyszłość?

Wraz z premierą tytułu Predator: Pogromca zabójców na Disney+ pojawia się pytanie, czy Disney zdecyduje się na dalszy rozwój animowanego uniwersum. Istnieje szansa na kontynuację ekscytujących pojedynków w stylu What If na Disney+, w których mogłyby pojawić się różne wersje starć między Predatorami a bohaterami Marvela. Produkcje tego typu mogłyby nie tylko poszerzyć uniwersum, ale również wprowadzić nowe, ekscytujące możliwości dla tej serii, która od lat cieszy się ogromną popularnością i nie przestaje zaskakiwać fanów na całym świecie.