Program TV na weekend 05-07.02: Dżentelmeni, Profesor i szaleniec, Bękarty wojny

Seriale:

PIĄTEK:

Mały topór – odc. 1

20:10

HBO

Small Axe to sześcioczęściowa antologia od BBC, która opowiada pięć historii o losach zachodnioindyjskiej społeczności w Londynie od początku lat 60. do lat 80. XX wieku. Punktem wyjścia dla intrygi jest rok 1968, kiedy to w Ladbroke Grove zostaje otwarta niewielka restauracja The Mangrove, miejsce koleżeństwa i przyjaźni, które staje się społecznym sercem wspólnoty - i z czasem punktem zapalnym konfliktu. Tytuł pochodzi od jamajskiego przysłowia, które mówi, że jeśli jesteś wielkim drzewem, jesteś małym toporem.

Moscow Noir – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Moskwa, lata 90. ubiegłego stulecia. Pochodzący ze Szwecji Tom Blixen (Adam Palsson) jest bankierem inwestycyjnym. Zamierza poprawić swoje notowania w firmie. Tak wikła się w podejrzane interesy, a co za tym idzie - zaczyna zawierać tajne układy z milionerami, politykami oraz oligarchami i ich prywatnymi armiami. Na podstawie powieści Camilli Grebe i Paula Leandera-Engströma. Za kamerą stanął Mikael Hafström, który ma na swoim koncie m.in. nominowany do Oscara dramat 'Zło'.

Zobacz także:

Ostatniej nocy... – sez. 1, odc. 6 - 20:45 (CANAL+ Premium)

Pokonani – sez. 1, odc. 6 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Barry – sez. 1, odc. 2 - 21:30 (HBO3)

Ramy – sez. 2, odc. 10 (ost.) – 22:00 (HBO3)

Gomorra – sez. 3, odc. 9 – 23:35 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Duncanville – sez. 1, odc. 1 – 2

20:00

FOX Comedy

Seria animowana o 15-latku imieniem Duncan oraz jego przyjaciołach i rodzinie, w tym matce, Annie, która stara się robić wszystko, żeby syn nie zrujnował sobie życia.

Zobacz więcej:

Hiszpańska księżniczka – sez. 2, odc. 8 – 19:00 (HBO3)

Bob kocha Abisholę – sez. 1, odc. 17 – 18 - 20:00 (Comedy Central)

Perry Mason – sez. 1, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Six – sez. 1, odc. 3 - 20:00 (Cinemax)

Bad Blood – sez. 1, odc. 4 – 21:00 (13 Ulica)

NIEDZIELA:

Mystery Road – sez. 2, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Australijski Outback. Detektyw Jay Swan (Aaron Pedersen) udaje się na pustynię zamieszkałą przez nielicznych śmiałków. Bada tam sprawę tajemniczego zniknięcia dwóch osób. Reese (Connor Van Vuuren) i Marley (Aaron L. McGrath) pracowali na farmie bydła należącej do Tony'ego (Colin Friels), brata miejscowej policjantki Emmy (Judy Davis). Dochodzenie ujawnia niewygodne dla lokalnej społeczności zdarzenie sprzed lat. Mieszkańcy są wciąż prześladowani przez wspomnienie aktu niesprawiedliwości. Tym razem muszą jednak się z nim zmierzyć. Spin-off filmu o tym samym tytule. Pedersenowi partneruje Judy Davis, dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka australijskiego pochodzenia.

Zobacz także:

Osiecka – sez. 1, odc. 12 – 20:15 (TVP1)

Cztery wesela i pogrzeb – sez. 1, odc. 6 - 21:00 (HBO3)

The Machinery – sez. 1, odc. 1 – 22:00 (CANAL+ Premium)