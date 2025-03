Powiew świeżego powietrza dzięki monitorom Asus

fot. ASUS

Seria monitorów Asus VU Air Ionizer nie tylko wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości, ale także filtruje powietrze, usuwa pyłki, alergeny i inne zanieczyszczenia. Według producenta oczyszczacz zamontowany w monitorach w ciągu trzech godzin redukuje nawet 90% pyłu zawieszonego w metrze sześciennym powietrza. Urządzenie nie wymaga wymiennych filtrów, co czyni je bezkosztowym w utrzymaniu. Asus podkreśla, że rozwiązanie ma wspierać komfort użytkowników, szczególnie tych spędzających długie godziny przed ekranem.

fot. ASUS

Seria Asus VU Air Ionizer składa się z monitorów o przekątnych 23,8 cala, 27 cali oraz 34 cale. Dwa mniejsze modele (VU249HFI-W i VU279HFI-W) wyposażono w panele IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) oraz częstotliwości odświeżania 100 Hz. Największy model (VU34WCIP-W) to ultraszeroki ekran VA o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli, kontraście 3000:1 i jasności 300 nitów. Wszystkie oferują czas reakcji 1 ms (MPRT).

fot. ASUS

Ekologiczne opakowanie z drugim życiem

Asus zadbał także o zrównoważony rozwój – opakowania monitorów można przekształcić w praktyczne akcesoria biurkowe. Pudełka mniejszych modeli można złożyć w uchwyt na telefon, organizer lub podstawkę pod laptop, a większe dodatkowo także w organizer na dokumenty.

fot. ASUS

Orientacyjne ceny

Na razie nie wiemy, kiedy nowe monitory Asusa z serii Air Ionizer pojawią się w sprzedaży w Polsce, ale znamy już ceny na amerykańskim rynku: VU249HFI-W: 129,99 $ (ok. 500 zł), VU279HFI-W: 159,99 $ (ok. 615 zł) i VU34WCIP-W 359,99 $ (ok. 1385 zł).