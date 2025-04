Najlepsze anime ostatnich lat – ranking hitów uwielbianych przez fanów

fot. materiały prasowe

Reklama

Fani anime nie mają powodów do narzekań, bo co roku mogą oglądać świetne oraz różnorodne tytuły, które imponują ciekawymi historiami oraz znakomitą jakością animacji. Emocjonują, bawią i dostarczają dobrej rozrywki.

Serwis Ranker stworzył ranking najpopularniejszych lepszych seriali i filmów anime, które miały premierę w ostatnich latach. Zestawienie przedstawia produkcje, o których mówi się najwięcej i które najbardziej podobają się fanom bez względu na gatunek. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników, dzięki czemu ranking jest dobrym wyznacznikiem popularności danych tytułów.

Na liście znalazły się emitowane lub niedawno zakończone seriale anime oraz niezwiązane z nimi filmy, więc nie zabrakło na niej np. A Silent Voice oraz Twoje imię. Co ciekawe do 50-tki nie weszły popularny Boruto: Naruto Next Generations czy Yuri!!! on Ice. Ponadto do rankingu jeszcze nie wskoczyły dobrze oceniane nowości z ostatnich miesięcy takie, jak Sakamoto Days, Dandadan czy Dragon Ball Daima. Sprawdźcie poniżej, jak prezentuje ranking najpopularniejszych obecnie anime. Są zaskoczenia? Dajcie znać w komentarzach.

Ranking: 50 najpopularniejszych anime ostatnich lat