Program TV na weekend 16-18.10: Ślicznotki, Niedobrani, Krew na betonie i inne

fot. materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Simpsonowie – sez. 31, odc. 21 – 22

19:30

FOX Comedy

Simpsonowie to z jednej strony parodia rodziny, której członkowie przeżywają mnóstwo zwariowanych przygód, z drugiej jednak obraz, z którym bardzo łatwo jest się utożsamić.

Zobacz także:

Pakt – sez. 2, odc. 5 - 6 - 20:10 (HBO)

Pokój 104 – sez. 4, odc. 6 - 21:35 (HBO3)

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 6 - 22:00 (HBO3)

Spoza układu – sez. 1, odc. 3 – 4 - 22:00 (FOX Comedy)

Ramy – sez. 1, odc. 6 - 22:30 (HBO3)

Gomorra – sez. 2, odc. 6 - 23:30 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Billions – sez. 5, odc. 1 – 7

20:00

HBO3

Serial Billions opowiada o nietypowej relacji łączącej surowego prokuratora, Chucka Rhoadesa (Paul Giamatti), oraz błyskotliwego i ambitnego króla funduszu hedgingowego, Bobby’ego "Axe" Axelroda (Damian Lewis).

Zobacz więcej:

Paragraf 22 – odc. 5 - 20:00 (Cinemax)

Bad Boy – odc. 1 – 2 – 20:00 (Polsat)

Chicago Justice – sez. 1, odc. 4 - 21:00 (13 Ulica)

NIEDZIELA:

Królestwo kobiet – odc. 1

21:30

TVN

Robert Klin (Artur Żmijewski) jest właścicielem zakładów pogrzebowych Ostatni Sen. Niespodziewanie ginie podczas seksu z kochanką, Gabi (Gabriela Muskała). Przerażona kobieta nie wie, co zrobić. Wreszcie decyduje się zadzwonić do swojego męża Mariana (Rafał Maćkowiak). On również nie jest wierny - zdradza ją z żoną zmarłego, Werą (Aleksandra Adamska). Para zjawia się na miejscu tragedii, podobnie jak była małżonka Roberta, Ineza (Krystyna Janda). Wszyscy przekonują się, że denat był ubezpieczony na pięć milionów złotych. Jakiś czas później odbywa się odczytanie testamentu, na którym są obecne wszystkie kobiety. Każda chce wiedzieć, kto otrzyma firmę oraz pieniądze. Odpowiedź jest zaskakująca i uwzględnia tajemniczą Olgę (Karolina Gruszka), także obecną na pogrzebie. Jednocześnie przejęcie majątku Roberta przez cztery panie staje się dla nich początkiem kłopotów. Jak się bowiem okazuje, firma nie zarabiała, a zmarły zadłużył się u gangstera, Jerzego Szpaka (Jan Peszek).

Zobacz także:

Intelligence – sez. 1, odc. 1 – 3 – 20:00 (Tele 5)

Sędzia – sez. 2, odc. 5 - 6 – 20:10 (ale kino+)

Miasto niedźwiedzia – odc. 1 – 21:00 (HBO3)

Patria – sez. 1, odc. 5 - 22:00 (HBO3)

Syn marnotrawny – sez. 1, odc. 6 - 23:00 (FOX)

Kraina Lovecrafta – sez. 1, odc. 10 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)