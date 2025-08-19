Reklama
placeholder

Co się dalej stanie z Sue Storm w MCU? Aktorka dużo czytała o [SPOILER]

Sue Storm w nowej Fantastycznej 4 doznała szokującego zwrotu akcji, który być może zostanie rozwinięty w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Chodzi o śmierć tej bohaterki. Vanessa Kirby wiele czytała o podobnych przypadkach.
Reklama
placeholder

Sue Storm w nowej Fantastycznej 4 doznała szokującego zwrotu akcji, który być może zostanie rozwinięty w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Chodzi o śmierć tej bohaterki. Vanessa Kirby wiele czytała o podobnych przypadkach.
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
avengers: doomsday sue storm vanessa kirby
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
avengers: doomsday sue storm vanessa kirby
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
35. Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta – na poznanie pełnego katalogu mocy tej postaci przyjdzie nam poczekać do premiery „Fantastycznej 4”, ale już teraz wiemy, że Sue Storm poza umiejętnością bycia niewidzialną potrafi tworzyć niezwykle potężne pola siłowe za pomocą własnych myśli. Istotne jest to, że bohaterka może doprowadzić do ich powstania np. w głowie wroga, mogąc uśmiercić go na miejscu. fot. Marvel
Reklama

Sue Storm w finałowym akcie nowej Fantastycznej 4 udowodniła, dlaczego nazywana jest najpotężniejszą członkinią tej drużyny z komiksów. To ona była w stanie wysłać Galactusa w odmęty przestrzeni kosmicznej i całego uniwersum, choć przypłaciła za to życiem, które potem zwrócił jej Franklin, jej własny syn. Vanessa Kirby zapewnia jednak, że kwestia śmierci Sue nie zostanie odsunięta na bok, a ona sama czytała o podobnych doświadczeniach innych ludzi.

Dlaczego Marvels było porażką? Reżyserka szczerze wskazuje największy problem filmu

Aktorka podzieliła się tym faktem przy okazji promowania nowej produkcji Netflixa, czyli Night Always Comes. 

W trakcie robienia Avengers [Doomsday] dużo myślałam o osobach, które w przeciągu tygodnia rodziły, umierały, a potem wracały do życia. Czytałam o tym, jak takie doświadczenie zmienia człowieka. Słuchałam opowieści różnych ludzi, którzy to przeżyli, czego ich to nauczyło i w jaki sposób zmieniło.

Możliwe zatem, że było to tylko osobiste przygotowanie aktorki do roli, ale nie można wykluczyć, że w Avengers: Doomsday zostanie w jakiś sposób poruszona kwestia chwilowej śmierci superbohaterki i zobaczymy, jak to na nią wpłynęło. 

Fakty i ciekawostki o Sue Storm

10. Sue i Reedowi odebrano dzieci

Zważywszy na udział w wielu walkach i niszczenie mienia publicznego, postanowiono odebrać im obojgu prawa do opieki nad swoimi dziećmi, ponieważ uznano, iż nie są dobrymi rodzicami.

arrow-left
10. Sue i Reedowi odebrano dzieci
fot. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

7,3

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi
Powiązane osoby

Vanessa Kirby

Vanessa Kirby image

Najnowsze

1 Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz
-

Kolejny projekt Quentina Tarantino to nie film. Prace rozpoczną się w styczniu

2 Jezioro trumien
-

Nowa, mrożąca krew w żyłach powieść Urszula Kusz-Neumann już niebawem

3 Booster Gold - DC Comics
-

Tego superbohatera DC może zagrać aktor z MCU. To zdjęcie ma być dowodem

4 Breslau
-

Pełny zwiastun Breslau. Pierwszy polski serial Disney+ zabiera widzów do 1936 roku

5 Keeper
-

Tatiana Maslany w nowym zwiastunie horroru Keeper. To film reżysera Kodu zła

6 33. Marvels
-

Dlaczego Marvels było porażką? Reżyserka szczerze wskazuje największy problem filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

8

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

9

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

10

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV