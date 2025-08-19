Co się dalej stanie z Sue Storm w MCU? Aktorka dużo czytała o [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Reklama

Sue Storm w finałowym akcie nowej Fantastycznej 4 udowodniła, dlaczego nazywana jest najpotężniejszą członkinią tej drużyny z komiksów. To ona była w stanie wysłać Galactusa w odmęty przestrzeni kosmicznej i całego uniwersum, choć przypłaciła za to życiem, które potem zwrócił jej Franklin, jej własny syn. Vanessa Kirby zapewnia jednak, że kwestia śmierci Sue nie zostanie odsunięta na bok, a ona sama czytała o podobnych doświadczeniach innych ludzi.

Dlaczego Marvels było porażką? Reżyserka szczerze wskazuje największy problem filmu

Aktorka podzieliła się tym faktem przy okazji promowania nowej produkcji Netflixa, czyli Night Always Comes.

W trakcie robienia Avengers [Doomsday] dużo myślałam o osobach, które w przeciągu tygodnia rodziły, umierały, a potem wracały do życia. Czytałam o tym, jak takie doświadczenie zmienia człowieka. Słuchałam opowieści różnych ludzi, którzy to przeżyli, czego ich to nauczyło i w jaki sposób zmieniło.

Możliwe zatem, że było to tylko osobiste przygotowanie aktorki do roli, ale nie można wykluczyć, że w Avengers: Doomsday zostanie w jakiś sposób poruszona kwestia chwilowej śmierci superbohaterki i zobaczymy, jak to na nią wpłynęło.

Fakty i ciekawostki o Sue Storm