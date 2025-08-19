Co się dalej stanie z Sue Storm w MCU? Aktorka dużo czytała o [SPOILER]
Sue Storm w nowej Fantastycznej 4 doznała szokującego zwrotu akcji, który być może zostanie rozwinięty w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Chodzi o śmierć tej bohaterki. Vanessa Kirby wiele czytała o podobnych przypadkach.
Sue Storm w nowej Fantastycznej 4 doznała szokującego zwrotu akcji, który być może zostanie rozwinięty w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Chodzi o śmierć tej bohaterki. Vanessa Kirby wiele czytała o podobnych przypadkach.
Sue Storm w finałowym akcie nowej Fantastycznej 4 udowodniła, dlaczego nazywana jest najpotężniejszą członkinią tej drużyny z komiksów. To ona była w stanie wysłać Galactusa w odmęty przestrzeni kosmicznej i całego uniwersum, choć przypłaciła za to życiem, które potem zwrócił jej Franklin, jej własny syn. Vanessa Kirby zapewnia jednak, że kwestia śmierci Sue nie zostanie odsunięta na bok, a ona sama czytała o podobnych doświadczeniach innych ludzi.
Dlaczego Marvels było porażką? Reżyserka szczerze wskazuje największy problem filmu
Aktorka podzieliła się tym faktem przy okazji promowania nowej produkcji Netflixa, czyli Night Always Comes.
Możliwe zatem, że było to tylko osobiste przygotowanie aktorki do roli, ale nie można wykluczyć, że w Avengers: Doomsday zostanie w jakiś sposób poruszona kwestia chwilowej śmierci superbohaterki i zobaczymy, jak to na nią wpłynęło.
Fakty i ciekawostki o Sue Storm
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat